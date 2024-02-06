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Hatay Halkı Herkesi Yuhalarken Volkan'ı Alkışladı: 'Bir Tanesin Volkan'

Hatay Halkı Herkesi Yuhalarken Volkan'ı Alkışladı: 'Bir Tanesin Volkan'

Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 09:40

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6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçti. Deprem felaketinin yıl dönümünde düzenlenen anma törenlerinde ise yetkililer yuhalandı.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay'da yaptığı işler ile, vatandaşların sesi olması ile de Volkan Demirel tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştı.

Kahramanmaraş merkezli deprem felaketinin büyük bir yıkıma neden olduğu Hatay'da yaptığı işler ile, vatandaşların sesi olması ile de Volkan Demirel tüm Türkiye'nin takdirini toplamıştı.

Bugün düzenlenen anma törenlerinde ise tüm yetkililer yuhalanırken, Volkan Demirel alkışlandı. Bir vatandaş ise, 'Volkan, bir tanesin Volkan' dedi.

Bugün düzenlenen anma törenlerinde ise tüm yetkililer yuhalanırken, Volkan Demirel alkışlandı. Bir vatandaş ise, 'Volkan, bir tanesin Volkan' dedi.

İşte o anlar: 👇

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