Avrupa Şampiyonası'nda Rekor Kırmıştı: Melissa Vargas Sürprizi
Avrupa Şampiyonası'nda Rekor Kırmıştı: Melissa Vargas Sürprizi
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Melissa Vargas'ın Çin ekibi Tianjin Bohai Bank'tan transfer edildiğini duyurmasının sonrası milli voleybolcu İstanbul'a geldi.
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Filenin Sultanları ile yaz boyunca 3 turnuvada mücadele eden ve 3 şampiyonluk yaşayan Melissa Vargas, sezon başında Tianjin'e transfer olmuştu.
Voleybolcu Melissa Vargas, Avrupa Şampiyonası'nda servis rekoru kırmıştı. Vargas, 112 kilometre hız ile, Boskovic'e ait rekoru ele geçirmişti.
Fenerbahçe'nin Şubat ayı Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan başkan Ali Koç Çin Ligi ekibi Tianjin Bohai Bank'ta oynayan Melissa Vargas'ın sezonun devamında Fenerbahçe Opet forması giyeceğini müjdelemişti. Koç'un açıklamalarının ardından Vargas, İstanbul'a geldi.
"Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ile lig şampiyonluğu kazanan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'yla Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonluğu yaşayıp, olimpiyat elemelerinde 7'de 7 yapan takımın bir parçası olan Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımımız ve A Milli Kadın Voleybol Takımımızın en önemli isimlerinden biri olan oyuncumuz Melissa Vargas, İstanbul’a geri döndü."
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