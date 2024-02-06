LeBron James'in Her Biri Farklı Yere Bakan Ayak Parmakları Yeniden Sosyal Medyanın Dilinde
LeBron James'in Her Biri Farklı Yere Bakan Ayak Parmakları Yeniden Sosyal Medyanın Dilinde
NBA tarihinin en dominant oyuncularından Los Angeles Lakers'ın süperstarı 'King' LeBron James, bu kez ayak parmaklarının dağınıklığıyla sosyal medyanın gündemine geldi. Yıllar önce çekilen LeBron James'in ayaklarının fotoğrafı tekrardan viral oldu.
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NBA tarihinin en skorer oyuncusu basketbolcusu ünvanının sahibi olan Lebron James, ayak parmaklarıyla sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
39 yaşındaki basketbolcunun plajda çekilen fotoğrafındaki ayak ayrıntısı Twitter'da viral oldu.
Daha önce sık sık başarılarıyla andığımız LeBron James'in deforme olmuş ayak parmakları çok konuşuldu.
Baş parmakları diğer parmaklarının altında duran ve serçe parmağının yukarda durduğu fotoğrafı yorum yağmuruna tutuldu.
Gelen yorumlar şöyleydi: (LeBron'un oynadığı ayakkabılar)👇
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Apple Vision Pro'ya göndermeler vardı👇
(Tüm kariyeri boyunca üç numara küçük ayakkabı mı giydi yoksa?)👇
(Başarı için ödenmesi gereken fedakarlıklar)👇
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