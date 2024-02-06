Görsel Şölene Hazır Olun: NBA All-Star'da Zemin LED Ekrandan Oluşacak!
Görsel Şölene Hazır Olun: NBA All-Star'da Zemin LED Ekrandan Oluşacak!
NBA All-Star karşılaşmasında yapacağı yayınla tarihe geçecek. 2024 NBA All-Star'da zeminin tamamı LED ekrandan oluşacak. Tarihte ilk kez yapılacak bu organizasyon basketbolseverleri şimdiden heyecanlandırmaya yetti. NBA resmi hesabı tanıtım videosu yayınladı.
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2024 NBA All-Star'da zeminin tamamı LED ekrandan oluşacak.
NBA resmi hesabı tanıtım videosu yayınladı.
NBA All-Star karşılaşmasında yapacağı yayınla tarihe geçecek. All-Star maçı ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00'de oynanacak.
NBA'in baş döndüren tanıtım videosu👇
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