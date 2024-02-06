Görüş Bildir
Haberler
Spor
Basketbol
Görsel Şölene Hazır Olun: NBA All-Star'da Zemin LED Ekrandan Oluşacak!

Görsel Şölene Hazır Olun: NBA All-Star'da Zemin LED Ekrandan Oluşacak!

Ted Lasso
Ted Lasso - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 16:32

NBA All-Star karşılaşmasında yapacağı yayınla tarihe geçecek. 2024 NBA All-Star'da zeminin tamamı LED ekrandan oluşacak. Tarihte ilk kez yapılacak bu organizasyon basketbolseverleri şimdiden heyecanlandırmaya yetti. NBA resmi hesabı tanıtım videosu yayınladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2024 NBA All-Star'da zeminin tamamı LED ekrandan oluşacak.

2024 NBA All-Star'da zeminin tamamı LED ekrandan oluşacak.

NBA resmi hesabı tanıtım videosu yayınladı.

NBA resmi hesabı tanıtım videosu yayınladı.

NBA All-Star karşılaşmasında yapacağı yayınla tarihe geçecek. All-Star maçı ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00'de oynanacak.

NBA All-Star karşılaşmasında yapacağı yayınla tarihe geçecek. All-Star maçı ABD'nin Salt Lake City şehrindeki Utah Jazz takımına ev sahipliği yapan Vivint Arena'da 20 Şubat tarihinde TSİ 04.00'de oynanacak.

NBA'in baş döndüren tanıtım videosu👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
9
4
2
2
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?