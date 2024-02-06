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Çin Ekibine Transfer Olmuştu: Fenerbahçe'ye Geri Dönen Melissa Vargas Sarı-Lacivertlilere Bayram Yaşattı

Çin Ekibine Transfer Olmuştu: Fenerbahçe'ye Geri Dönen Melissa Vargas Sarı-Lacivertlilere Bayram Yaşattı

Fenerbahçe
Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.02.2024 - 19:34

Çin'in Tianjin ekibinde forma giyen yıldız voleybolcu Melissa Vargas, bugün Fenerbahçe'ye yeniden katılmak için İstanbul'a geldi. Milli yıldızın takıma geri dönmesi sarı-lacivertlileri sevince boğdu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımında fırtınalar estiren Melissa Vargas geçtiğimiz yaz yapılan 3 dev turnuvadan da aldığımı 3 şampiyonluğa inanılmaz katkı sağladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımında fırtınalar estiren Melissa Vargas geçtiğimiz yaz yapılan 3 dev turnuvadan da aldığımı 3 şampiyonluğa inanılmaz katkı sağladı.

Gönüllerimizin Malatyalı'sı Vargas sezon başında Çin ekiplerinden Tianjin kadrosuna dahil edilmişti.

Gönüllerimizin Malatyalı'sı Vargas sezon başında Çin ekiplerinden Tianjin kadrosuna dahil edilmişti.

Çılgın saçları, rakiplerine korku salan performansıyla gönülleri fetheden milli voleybolcu Fenerbahçeliler'in gönlünde de ayrı bir yere sahip tabii.

Çılgın saçları, rakiplerine korku salan performansıyla gönülleri fetheden milli voleybolcu Fenerbahçeliler'in gönlünde de ayrı bir yere sahip tabii.

"Sarı-lacivert renklere yeniden bağlanır mı?" diye merak ettiğimiz dönemde beklenen cevap Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gelmişti. Koç, Vargas'ın yeniden takıma döneceğini açıklamıştı.

"Sarı-lacivert renklere yeniden bağlanır mı?" diye merak ettiğimiz dönemde beklenen cevap Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan gelmişti. Koç, Vargas'ın yeniden takıma döneceğini açıklamıştı.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımınının en kıymetli isimlerinden bir tanesi olan Melissa Vargas cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çin'de yaşadığı sakatlığı yüzünden forma giyemeyen milli pasör çaprazından sevindirici haber geldi.

Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımınının en kıymetli isimlerinden bir tanesi olan Melissa Vargas cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. Çin'de yaşadığı sakatlığı yüzünden forma giyemeyen milli pasör çaprazından sevindirici haber geldi.
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Takıma katılmak için İstanbul'a dönen Vargas hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü "sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet’in başarısı için ter dökecek" ifadelerini kullandı.

Takıma katılmak için İstanbul'a dönen Vargas hakkında açıklama yapan Fenerbahçe Spor Kulübü "sezonun geri kalan kısmında Fenerbahçe Opet’in başarısı için ter dökecek" ifadelerini kullandı.

Hadi gelin Vargas'ın dönüşüne gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...

Hadi gelin Vargas'ın dönüşüne gelen yorumlardan birkaçını beraber görelim...
twitter.com
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