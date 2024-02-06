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Zeynep Demirel Depremden Saatler Önce Çektiği Fotoğrafı Paylaşarak Yazdıklarıyla Yüreklerimizi Burktu

Zeynep Demirel Depremden Saatler Önce Çektiği Fotoğrafı Paylaşarak Yazdıklarıyla Yüreklerimizi Burktu

Volkan Demirel Hatay
Effy
Effy - Onedio Editörü
06.02.2024 - 19:43

Volkan Demirel'in sevgili eşi Zeynep Sever Demirel, tam bir yıl önce depremden saatler öncesinde çekildiği bir fotoğrafı paylaşarak 'Bir daha bu kadar mutlu olamadım' sözleriyle yüreklerimizi burktu...

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Bugün 6 Şubat: Kahramanmaraş merkezli bir depremin birçok ilimizi etkilediği ve tüm ülkeyi derinden sarstığı depremin birinci yıl dönümü.

Bugün 6 Şubat: Kahramanmaraş merkezli bir depremin birçok ilimizi etkilediği ve tüm ülkeyi derinden sarstığı depremin birinci yıl dönümü.

Depremde elinden geleni ardına koymayan, yapması gerekenlerin yerine sorumluluğu sırtlanan isimlerden biri de Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel'di.

Depremde elinden geleni ardına koymayan, yapması gerekenlerin yerine sorumluluğu sırtlanan isimlerden biri de Hatayspor’un teknik direktörü Volkan Demirel'di.
twitter.com

Depremden sonra da Hatay'ın elini bırakmayan Demirel, bugün Hatay'da vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Depremden sonra da Hatay'ın elini bırakmayan Demirel, bugün Hatay'da vatandaşlar tarafından alkışlarla karşılandı.

Deprem hakkında bir yürek burkan paylaşım da Volkan Demirel'in sevgili eşi Zeynep Sever Demirel'den geldi.

Deprem hakkında bir yürek burkan paylaşım da Volkan Demirel'in sevgili eşi Zeynep Sever Demirel'den geldi.

Geçtiğimiz sene depremden saatler önce Yeni Hatay Stadyumu'nda çektiği bu fotoğrafı paylaşan Demirel, "Ben bir daha hiç bu fotoğraftaki kadar mutlu olamadım o zamandan beri" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz sene depremden saatler önce Yeni Hatay Stadyumu'nda çektiği bu fotoğrafı paylaşan Demirel, "Ben bir daha hiç bu fotoğraftaki kadar mutlu olamadım o zamandan beri" ifadelerini kullandı.
www.instagram.com
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"Tam bir yıl önce bugün, bu saatler… Siz bakmayın küçük siyah camlar arkasından gördüklerinize, insan yaşamaya devam edebilmesi için unutmaya programlı bir varlık, doğamız böyle..."

"Tam bir yıl önce bugün, bu saatler… Siz bakmayın küçük siyah camlar arkasından gördüklerinize, insan yaşamaya devam edebilmesi için unutmaya programlı bir varlık, doğamız böyle..."
www.instagram.com

Ama ben bir daha hiç bu fotoğraftaki kadar mutlu olamadım o zamandan beri. O gece o felaketi yaşayan herkes de biliyorum benim gibi, bir daha eskisi gibi olması belki de uzun yıllar alacak. Kızgınlığım da geçmiyor, doğaya değil… depreme değil… insana, gözü doymak bilmeyen insana, aç gözlülüğe, ihmallere… Acıların ajite edilmesinden de, acıya bağlanıp yaşanmasından da hoşlanmıyorum fakat bu yaşadıklarımız unutulmasın istiyorum, dersler alınsın artık tekrarlanmasın. O zaman yitip giden canlar rahat uyuyacak sanki, buna inanıyorum… #6şubat

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