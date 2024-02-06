1 Yıl Geçti Deprem Bölgesinde Sorunlar Bitmedi: 11 İlin Ortak Derdi "Barınma ve İstihdam!"
1 Yıl Geçti Deprem Bölgesinde Sorunlar Bitmedi: 11 İlin Ortak Derdi "Barınma ve İstihdam!"
Kaynak: https://www.ekonomim.com/gundem/yuzyi...
6 Şubat 2023 Türkiye için geçmeyen bir acı olarak tarihte yerini alırken, 50 binden fazla vatandaşımız hayatını büyük yıkım yaratan depremlerde kaybetmişti. 11 ilin etkilendiği deprem felaketlerinin üzerinden 1 yıl geçti. Halen yapılanmanın sürdüğü bölgede, ekonomik olarak en büyük sorunları yerinde gözlemleyen Ekonomim ekibi yazdı.
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihli iki büyük sarsıntıyla 11 ilin yıkılarak yüzbinlerin enkaz altında kalıp, 50 binden fazla hayat kaybı yaşadığı acı günün üzerinde 1 yıl geçti.
HATAY
KİLİS
KAHRAMANMARAŞ
GAZİANTEP
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MALATYA
ELAZIĞ
ADIYAMAN
ŞANLIURFA
ADANA
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OSMANİYE
DİYARBAKIR
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