1 Yıl Geçti Deprem Bölgesinde Sorunlar Bitmedi: 11 İlin Ortak Derdi "Barınma ve İstihdam!"

Can kaybının ve hasarın en çok olduğu yer Hatay oldu. AFAD verileri 560 bin kişinin deprem sonrası Hatay'dan göç ettiğini ortaya koyarken, deprem öncesi şehirde yaşayan yaklaşık 600 bin Suriyeli mültecinin durumu bilinmiyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, ağır hasarlı ve kullanılamaz hale gelen konut sayısı ve ticari alan sayısı en çok Hatay'da oldu.

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası verilerinde, şehirde deprem öncesi çalışan sayıları, deprem sonrasında yüzde 30 ila 90 arasında azaldı.

Hatay genelinde 13 bin 500 bina yıkılırken, acil yıkılması gereken 8 bin bina, 67 bin civarında da ağır hasarlı bina olduğu açıklandı. Yıkılan binalarda 48 bin 422 adet işyeri bulunurken, küçük sanayi sitesindeki 3 bin işletmeden yaklaşık 2 bini orta hasarlı, yıkı ya da yıkılmış olarak belirlendi. Yıkılmayan işyerleri de hafif hasarlı oldu.

İl merkezinde fabrika ya da tesislerin yıkılmadığı ya da ağır hasarlı olmadığı tek yer Antakya Organize Sanayi Bölgesi oldu. Fabrikalar, hafif ya da orta hasarlı olurken, Antakya OSB'deki fabrikaların üretim kapasiteleri daha çok istihdam kaybına bağlı olarak yüzde 50 ila 80 oranında azaldı.

Hatay'da 158 farklı bölgedeki konteynır kentlerde 48 bin aile, yaklaşık 250 bin kişi barınıyor.

Bölge temsilcisi Selçuk Altun, resmi rakamlara hayatını kaybedenlerin 22 bininin Hatay’dan olduğunu iletirken, yerel kaynakların 'sadece Hatay’da ölenlerin sayısının 50 bini geçtiğini' iddia ettiğini de ekliyor. Hatay'daki 1 milyon 670 bin olan nüfusun yaklaşık 560 bininin göç ettiğini iletirken, şehrin 'sil baştan yeniden inşa edilmesi' gerektiğini de iletiyor. Su, arıtma, kanalizasyon, elektrik, iletişim gibi temel altyapı, okul ve sağlık sisteminin hızla verilebilir olması ve yeni konut ve işyerlerinin yapılması gerektiğini iletiyor.