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6 Şubat Depreminin Ardından Bölgeden Hepimizi Darmadağın Eden Duvar Yazıları

6 Şubat Depreminin Ardından Bölgeden Hepimizi Darmadağın Eden Duvar Yazıları

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.02.2024 - 12:38

6 Şubat depreminin üstüden tam 1 yıl geçti. Geride kalan her fotoğraf insanın canını derinden yakıyor. Bölgedeki bu duvar yazıları da kalanların acılarını bizlere yeniden hatırlatıyor.

Kaynak:BBC Türkçe

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden o felaket günden sonra tam 1 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kayıp hala aranıyor.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden o felaket günden sonra tam 1 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kayıp hala aranıyor.

BBC Türkçe, bölgedeki illerde depremden hemen sonra yazılan duvar yazılarını derledi. Burası Elbistan - Kahramanmaraş.

BBC Türkçe, bölgedeki illerde depremden hemen sonra yazılan duvar yazılarını derledi. Burası Elbistan - Kahramanmaraş.

Elbistan - Kahramanmaraş

Elbistan - Kahramanmaraş

Defne - Hatay

Defne - Hatay

Samandağ - Hatay

Samandağ - Hatay
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Malatya

Malatya

Antakya - Hatay

Antakya - Hatay

Elbistan - Kahramanmaraş

Elbistan - Kahramanmaraş

Elbistan - Kahramanmaraş

Elbistan - Kahramanmaraş

Elbistan - Kahramanmaraş

Elbistan - Kahramanmaraş
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Elbistan - Kahramanmaraş

Elbistan - Kahramanmaraş

Unutmadık, unutmayacağız...

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