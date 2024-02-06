6 Şubat Depreminin Ardından Bölgeden Hepimizi Darmadağın Eden Duvar Yazıları
6 Şubat Depreminin Ardından Bölgeden Hepimizi Darmadağın Eden Duvar Yazıları
6 Şubat depreminin üstüden tam 1 yıl geçti. Geride kalan her fotoğraf insanın canını derinden yakıyor. Bölgedeki bu duvar yazıları da kalanların acılarını bizlere yeniden hatırlatıyor.
Kaynak:BBC Türkçe
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili yerle bir eden o felaket günden sonra tam 1 yıl geçti. Resmi kayıtlara göre 53 bin 537 vatandaş hayatını kaybetti, binlerce kayıp hala aranıyor.
BBC Türkçe, bölgedeki illerde depremden hemen sonra yazılan duvar yazılarını derledi. Burası Elbistan - Kahramanmaraş.
Elbistan - Kahramanmaraş
Defne - Hatay
Samandağ - Hatay
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Malatya
Antakya - Hatay
Elbistan - Kahramanmaraş
Elbistan - Kahramanmaraş
Elbistan - Kahramanmaraş
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Elbistan - Kahramanmaraş
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