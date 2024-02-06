Deprem Özel Programıyla Yürekleri Parçalayan Oğuzhan Uğur, Afetin Birinci Yılında İçini İsyan Ederek Döktü
Deprem Özel Programıyla Yürekleri Parçalayan Oğuzhan Uğur, Afetin Birinci Yılında İçini İsyan Ederek Döktü
6 Şubat depreminin ardından tam bir yıl geçti. Söylemek her ne kadar kolay olsa da hala içimizdeki en büyük yaralardan biri olan, büyük yıkımlara sebep olan afetten sonra deprem bölgelerinde iyileştirme çalışmaları hala sürüyor. Geçtiğimiz yıl elinden geleni ardına koymayan ve yardıma koşmaya çalışan Oğuzhan Uğur, depremin birinci yılında işte böyle isyan etti...
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6 Şubat 2023 sabahı, saat 04:17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, bir yıl sonra Türkiye'de hala sürmeye devam ediyor.
11 ili yıkan büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları başlatılmıştı.
Deprem zamanında elinden gelen her şeyi yapan, sosyal medyada hızla büyük kitlelere ulaşan isimler arasında Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent de vardı.
Hatta AFAD da Oğuzhan Uğur'a BaBaLa ekibi adına bir teşekkür belgesi yollamıştı.
Ünlü isim depremin birinci yılında isyan dolu bir paylaşımla "unutmadım, unutamıyorum" dedi.
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Deprem gününü tek bir kelimeyle anlatmayan Oğuzhan Uğur, "Sadece depremin değil, çaresizliğin, haksızlığın, pişkinliğin, bencilliğin ve tam manasıyla gerçek kötülüğün de günüydü o gün." dedi.
"Nasıl ve ne şekilde öleceğimizi düşünür olduk o gün."
"Deprem benim dünümde değil, benim de başıma gelir mi korkusuyla yarınımda. Edebiyat parçalayacak halim yok..."
"Bir gram dahi hafifletebilme ihtimalim varsa yükünüzü, namus sözüdür, ömrüm yettiğince çabalayacağım. Bu amaçta yalnız olmadığımın da farkındayım."
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