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Deprem Özel Programıyla Yürekleri Parçalayan Oğuzhan Uğur, Afetin Birinci Yılında İçini İsyan Ederek Döktü

Deprem Özel Programıyla Yürekleri Parçalayan Oğuzhan Uğur, Afetin Birinci Yılında İçini İsyan Ederek Döktü

Oğuzhan Uğur
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.02.2024 - 11:14

6 Şubat depreminin ardından tam bir yıl geçti. Söylemek her ne kadar kolay olsa da hala içimizdeki en büyük yaralardan biri olan, büyük yıkımlara sebep olan afetten sonra deprem bölgelerinde iyileştirme çalışmaları hala sürüyor. Geçtiğimiz yıl elinden geleni ardına koymayan ve yardıma koşmaya çalışan Oğuzhan Uğur, depremin birinci yılında işte böyle isyan etti...

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6 Şubat 2023 sabahı, saat 04:17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, bir yıl sonra Türkiye'de hala sürmeye devam ediyor.

6 Şubat 2023 sabahı, saat 04:17'de Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki depremin etkisi, bir yıl sonra Türkiye'de hala sürmeye devam ediyor.

Birkaç saat aralıkla gerçekleşen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, 11 ilde yıkıma ve felakete sebep olmuştu. Türkiye, büyük bir afet yaşamış ve açılan yaraları sarmak için bir yıldır seferberlik oluşturmuştu.

11 ili yıkan büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları başlatılmıştı.

11 ili yıkan büyük depremin ardından arama kurtarma çalışmaları ve yardım çalışmaları başlatılmıştı.

Haftalarca süren çalışmaların ardından açıklanan verilerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 204 kişinin de yaralandığı ifade edilmişti. Enkaz altından telefonları ile yardım isteyenler, ailelerini bulmak için destek arayanlar, kurtulanlar fakat barınma, erzak ve ısınma gibi temel ihtiyaçlarına ulaşamayanlar adına Türkiye'nin her yerinden yardım için birlik olunmuştu.

Deprem zamanında elinden gelen her şeyi yapan, sosyal medyada hızla büyük kitlelere ulaşan isimler arasında Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent de vardı.

Deprem zamanında elinden gelen her şeyi yapan, sosyal medyada hızla büyük kitlelere ulaşan isimler arasında Oğuzhan Uğur ve Haluk Levent de vardı.

Deprem süresince gerek İstanbul'dan, gerekse deprem bölgesinden yaptıkları yardımlarla pek çok kişinin hayatına dokunmuşlardı.

Hatta AFAD da Oğuzhan Uğur'a BaBaLa ekibi adına bir teşekkür belgesi yollamıştı.

Hatta AFAD da Oğuzhan Uğur'a BaBaLa ekibi adına bir teşekkür belgesi yollamıştı.

Diğer yandan BaBaLa TV'de bir deprem özel bölümü hazırlayan Oğuzhan Uğur, herkesi gözyaşlarına boğmuştu. Programın kurgusu esnasında kendisinin bile dayanamadığından bahsetmişti.

Ünlü isim depremin birinci yılında isyan dolu bir paylaşımla "unutmadım, unutamıyorum" dedi.

Ünlü isim depremin birinci yılında isyan dolu bir paylaşımla "unutmadım, unutamıyorum" dedi.

'Felaketin üzerinden tam bir yıl geçmiş. Yıl geçmiş demek manasız geliyor aslında, ne geçmiş efendim? Ben o tarihte kaldım mesela… Bugünü yaşayan beni tanımıyorum bile.'

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Deprem gününü tek bir kelimeyle anlatmayan Oğuzhan Uğur, "Sadece depremin değil, çaresizliğin, haksızlığın, pişkinliğin, bencilliğin ve tam manasıyla gerçek kötülüğün de günüydü o gün." dedi.

Deprem gününü tek bir kelimeyle anlatmayan Oğuzhan Uğur, "Sadece depremin değil, çaresizliğin, haksızlığın, pişkinliğin, bencilliğin ve tam manasıyla gerçek kötülüğün de günüydü o gün." dedi.

'Sadece depremin değil, çaresizliğin, haksızlığın, pişkinliğin, bencilliğin ve tam manasıyla gerçek kötülüğün de günüydü o gün. Başlasam yazmaya roman olur, olur ama okumanıza lüzum yok. Her sayfasını ezbere biliyorsunuz siz de. Susabilirsiniz ama bilmiyormuş gibi yapamazsınız.'

"Nasıl ve ne şekilde öleceğimizi düşünür olduk o gün."

"Nasıl ve ne şekilde öleceğimizi düşünür olduk o gün."

'Nasıl yaşayacağımızı bırakıp, nasıl ve ne şekilde öleceğimizi düşünür olduk o gün. Artık hiçbirimiz eskisi gibi değiliz, kıyas kabul etmez ama 10!değil, 81 il hasar aldık o gün. Hatırlatmak için iki kelam et dediler… İnsan unutulmayanı nasıl hatırlatsın? Geçmeyeni nasıl ansın?'

"Deprem benim dünümde değil, benim de başıma gelir mi korkusuyla yarınımda. Edebiyat parçalayacak halim yok..."

"Deprem benim dünümde değil, benim de başıma gelir mi korkusuyla yarınımda. Edebiyat parçalayacak halim yok..."

'Deprem benim dünümde değil maalesef… Yaşananlara çaresiz bugünümde. Benim de başıma gelir mi korkusuyla yarınımda. O yüzden süslü cümlelerle edebiyat parçalayacak halim yok bu gece. O insanların gözyaşı kurumadan, her biri sıcak yuvasına, işine, aşına kavuşmadan olmaz. Hukuk önünde hakkını arayan, yitirdiği canların hesabını soranların içi soğumadan olmaz. Yıl geçmiş… Ne geçmiş efendim? Üç ay olmadı daha göçük altından cenaze çıkalı… Hayatını kaybedenlere rahmet, geride kalanlara sabır diliyorum.'

"Bir gram dahi hafifletebilme ihtimalim varsa yükünüzü, namus sözüdür, ömrüm yettiğince çabalayacağım. Bu amaçta yalnız olmadığımın da farkındayım."

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