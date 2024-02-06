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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tam Bir Yıl Sonra Aynı Saatte Depremin Yıldönümünü Andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tam Bir Yıl Sonra Aynı Saatte Depremin Yıldönümünü Andı

Recep Tayyip Erdoğan
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.02.2024 - 08:48

Tam bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş'ta ve çevredeki 10 ilde büyük yıkımlara sebep olmuştu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sarsılan 11 il yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor. Depremin ardından tam bir yıl geçmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 04:17'de anma mesajı paylaştı.

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6 Şubat 2023, sabah saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem, beraberinde yeniden tekrar eden 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından büyük yıkımların öncüsü oldu.

6 Şubat 2023, sabah saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem, beraberinde yeniden tekrar eden 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından büyük yıkımların öncüsü oldu.

Kahramanmaraş ve beraberindeki 10 ilde hissedilen, büyük yıkımlara sebep olan ve sayısız can kaybının yaşandığı depremin ardından tam bir yıl geçti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın etkilendiği acı felaketin ardından 11 ilde yaralar sarılmak için uğraşılmaya devam ediliyor.

"6 Şubat Depremi" olarak anılmaya başlanan Kahramanmaraş depreminin üstünden tam bir yıl geçti. Acı tazeliğini korumaya devam ediyor.

"6 Şubat Depremi" olarak anılmaya başlanan Kahramanmaraş depreminin üstünden tam bir yıl geçti. Acı tazeliğini korumaya devam ediyor.

Geçen bir yılın ardından depremzedeler, 6 Şubat'ın yıldönümünde yaşadıklarını anmak için enkaz noktalarında sessiz yürüyüşler düzenledi. Depremine etkilediği illerde yaşadıklarını hatırlatmak isteyen depremzedeler geceyi sokakta geçirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, üstünden bir yıl geçen 6 Şubat depremi için tam 04:17'de bir anma mesajı yayınladığı görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, üstünden bir yıl geçen 6 Şubat depremi için tam 04:17'de bir anma mesajı yayınladığı görüldü.

Cumhurbaşkanı'nın, sosyal medya hesabı üzerinden tam 04:17'de yani 6 Şubat depreminin yaşandığı saatte mesaj yayınlandığı görüldü. Depremin yıldönümünde depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'çalışmalara devam ediyoruz.' dedi.

"Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor."

"Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor."

'Yitirdiğimiz 53 bin 537 canımızın her birine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum.

Asrın felaketinde yaralanan 107 binin üzerindeki vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum.

Tedavileri hâlen devam eden yaralılarımıza Allah’tan acil şifalar niyaz ediyorum.

İnsanlık tarihinin en kadim yerleşim yerleri arasında bulunan 11 ilimizde yaşanan yıkım gerçekten çok büyüktü.'

"Büyük felaketler milletlerin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır."

"Büyük felaketler milletlerin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır."

'Böylesine büyük felaketler, büyük acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin ve kardeşliğinin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır.

Hamdolsun milletimiz bu acı ve bir o kadar da tarihî sınamayı başarıyla vermiştir.

Devletimiz tüm imkânlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek, tek bilek olmuş, milletimiz depremzede kardeşlerinin yanına koşmuş, asrın felaketi karşısında asrın birlikteliği ortaya konulmuştur.

Toprağa verdiğimiz canlarımızı Fatihalarla, dualarla, hüzünle yâd ederken milletimize verdiğimiz sözleri tutmak için canla başla çalışıyoruz'

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"Çalışmaları evi yıkılan son vatandaşımız da yuvasına kavuşana kadar sürdüreceğiz."

"Çalışmaları evi yıkılan son vatandaşımız da yuvasına kavuşana kadar sürdüreceğiz."

'Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz.

Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın...'

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 6 Şubat mesajı:

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mamamia

Ne zaman reyiz? bı dahaki depreme mi?

Barancell35

Siktir git

taksimalakadar

Kentsel dönüşüme izin vermeyen belediyeler, imar affını çıkaran hükümetler, sırf kendisine oy vermedi diye depremzedelere hakaret eden partiler ve onun seçme... Devamını Gör