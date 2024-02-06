Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tam Bir Yıl Sonra Aynı Saatte Depremin Yıldönümünü Andı

'Bu çalışmaları, şehirlerimizi inşa ve ihya ederek ayağa kaldırıncaya, evi yıkılan veya kullanılamaz hale gelen son vatandaşımızı da güvenli yuvasına kavuşturuncaya kadar sürdüreceğiz.

Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın, bizleri böyle imtihanlara maruz bırakmasın...'