Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tam Bir Yıl Sonra Aynı Saatte Depremin Yıldönümünü Andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Tam Bir Yıl Sonra Aynı Saatte Depremin Yıldönümünü Andı
Tam bir yıl önce Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki deprem, Kahramanmaraş'ta ve çevredeki 10 ilde büyük yıkımlara sebep olmuştu. 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinin ardından sarsılan 11 il yaralarını sarmak için çalışmaya devam ediyor. Depremin ardından tam bir yıl geçmişken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tam 04:17'de anma mesajı paylaştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
6 Şubat 2023, sabah saat 04:17'de Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde gerçekleşen 7.7 büyüklüğündeki deprem, beraberinde yeniden tekrar eden 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin ardından büyük yıkımların öncüsü oldu.
"6 Şubat Depremi" olarak anılmaya başlanan Kahramanmaraş depreminin üstünden tam bir yıl geçti. Acı tazeliğini korumaya devam ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da, üstünden bir yıl geçen 6 Şubat depremi için tam 04:17'de bir anma mesajı yayınladığı görüldü.
"Bir yıl önce yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremlerde kaybettiğimiz canların acısı ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürüyor."
"Büyük felaketler milletlerin gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır."
İçeriğin Devamı Aşağıda
"Çalışmaları evi yıkılan son vatandaşımız da yuvasına kavuşana kadar sürdüreceğiz."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Ne zaman reyiz? bı dahaki depreme mi?
Siktir git
Kentsel dönüşüme izin vermeyen belediyeler, imar affını çıkaran hükümetler, sırf kendisine oy vermedi diye depremzedelere hakaret eden partiler ve onun seçme... Devamını Gör