Depremde Hatay'da Canla Başla Çalışan Volkan Demirel Hayatını Kaybeden Futbolcusu Atsu'yu Unutmadı
Depremde Hatay'da Canla Başla Çalışan Volkan Demirel Hayatını Kaybeden Futbolcusu Atsu'yu Unutmadı
6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, beraberinde gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte büyük bir yıkıma sebep olmuştu. 11 ilin etkilendiği depremin ardından geride sarılması çok zor derin yaralar açılmıştı. Deprem döneminde Hatay'da canını dişine takan Volkan Demirel, hayatını kaybeden futbolcu Atsu'yu attığı son golle andı.
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6 Şubat 2023 tarihinde, sabah 04:17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve ardından gelen 7.6 büyüklüğündeki ili deprem, 11 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu.
Deprem döneminde Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel, o dönemler yaptığı pardım çağrılarıyla ve canını dişine takarak çalışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.
Depremin ardından kendisiyle birlikte futbolcularına ve onların ailelerine de sahip çıkan Volkan Demirel, evini öğrencilerine açmıştı.
Volkan Demirel, aynı esnada yaşadığı kayıpların acısını da sindirmeye çalışıyordu.
6 Şubat depreminde Hatay Antakya'da yıkılan bir rezidansın enkazı altında kalan Ganalı futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetmişti.
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Depremin birinci yılında Volkan Demirel, Atsu'yu ve Taner Savut'u andığı duygusal bir paylaşım yaparak gözlerimizi doldurdu.
Atsu'nun attığı son golü paylaşan Demirel, "Bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor." dedi.
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