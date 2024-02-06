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Depremde Hatay'da Canla Başla Çalışan Volkan Demirel Hayatını Kaybeden Futbolcusu Atsu'yu Unutmadı

Depremde Hatay'da Canla Başla Çalışan Volkan Demirel Hayatını Kaybeden Futbolcusu Atsu'yu Unutmadı

Volkan Demirel Hatay
GNS
GNS - Onedio Editörü
06.02.2024 - 09:38

6 Şubat'ta Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, beraberinde gerçekleşen 7.6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte büyük bir yıkıma sebep olmuştu. 11 ilin etkilendiği depremin ardından geride sarılması çok zor derin yaralar açılmıştı. Deprem döneminde Hatay'da canını dişine takan Volkan Demirel, hayatını kaybeden futbolcu Atsu'yu attığı son golle andı.

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6 Şubat 2023 tarihinde, sabah 04:17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve ardından gelen 7.6 büyüklüğündeki ili deprem, 11 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu.

6 Şubat 2023 tarihinde, sabah 04:17'de Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve ardından gelen 7.6 büyüklüğündeki ili deprem, 11 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu.

Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'da etki ede iki büyük depremin ardından yaşanan acı dolu anlar uzun süre ekranlarımızda yer almıştı. Sayısız insanın hayatını kaybettiği depremin üstünden tam bir yıl geçti.

Deprem döneminde Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel, o dönemler yaptığı pardım çağrılarıyla ve canını dişine takarak çalışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

Deprem döneminde Hatayspor'un teknik direktörü olan Volkan Demirel, o dönemler yaptığı pardım çağrılarıyla ve canını dişine takarak çalışmasıyla dikkat çeken isimlerden biri olmuştu.

Sosyal medyadan canlı yayınlar açarak gözyaşları içinde yardım isteyen Demirel, 'Hatay felaket durumda, yardımlar çok geç ulaşıyor' diyerek isyan etmişti.

Depremin ardından kendisiyle birlikte futbolcularına ve onların ailelerine de sahip çıkan Volkan Demirel, evini öğrencilerine açmıştı.

Depremin ardından kendisiyle birlikte futbolcularına ve onların ailelerine de sahip çıkan Volkan Demirel, evini öğrencilerine açmıştı.

Diğer bir yandan depremin ikinci gününde depremzedelerin ulaşım sağlayabilmesi adına Antalya'ya otobüsler gideceğini paylaşmıştı. Var gücüyle çalışan ve elinden gelen yardımı yapan eski futbolcu herkesin yüreğine dokunmuştu.

Volkan Demirel, aynı esnada yaşadığı kayıpların acısını da sindirmeye çalışıyordu.

Volkan Demirel, aynı esnada yaşadığı kayıpların acısını da sindirmeye çalışıyordu.

Takımında forma giyen futbolculardan bir tanesini ve Taner Savut'u kaybetmenin acısını yaşıyordu.

6 Şubat depreminde Hatay Antakya'da yıkılan bir rezidansın enkazı altında kalan Ganalı futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetmişti.

6 Şubat depreminde Hatay Antakya'da yıkılan bir rezidansın enkazı altında kalan Ganalı futbolcu Christian Atsu hayatını kaybetmişti.

Atakaş Hataysporlu futbolcunun ardından takım arkadaşları ve teknik direktörleri Volkan Demirel acılarının ne kadar büyük olduğunu paylaşmıştı.

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Depremin birinci yılında Volkan Demirel, Atsu'yu ve Taner Savut'u andığı duygusal bir paylaşım yaparak gözlerimizi doldurdu.

Depremin birinci yılında Volkan Demirel, Atsu'yu ve Taner Savut'u andığı duygusal bir paylaşım yaparak gözlerimizi doldurdu.

'Atsu'nun attığı bu gol, ondan aldığımız son hediye. Depremden hemen önce gelen bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor. Fakat sonrasında yaşanan deprem, Atsu'yu, Taner hocamızı ve birçok sevdiğimizi bizden aldı. Şimdi, onların aramızdan ayrılışlarının, Hatay'ın ve 10 ilimizin uğradığı büyük kaybın bir yılı geride kaldı. Büyük bir sevgi ve rahmetle anıyoruz..'

Atsu'nun attığı son golü paylaşan Demirel, "Bu gol, saf sevinç ve umudu simgeliyor." dedi.

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