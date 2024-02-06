Depremin Birinci Yılında Acılı Aileleri Yıkan Karar: Kayıp Kişiler Bugünden İtibaren Ölmüş Kabul Edilecek
Depremin Birinci Yılında Acılı Aileleri Yıkan Karar: Kayıp Kişiler Bugünden İtibaren Ölmüş Kabul Edilecek
6 Şubat 2023'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı iki depremin üstünden tam bir yıl geçti. Sayısız insanın hayatını kaybettiği depremin ardından bir yıl geçse de hala haber alınamayan ve bulunamayan vatandaşlar vardı. Tüm umutlarıyla bekleyen ailelere, bugünden itibaren ulaşılamayan kişilerin ölmüş kabul edileceği bilgisi verildi.
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6 Şubat 2023 günü Türkiye büyük bir yıkım haberine gözlerini açmıştı.
11 ili etkileyen depremin ardından günlerce, haftalarca kurtarma ve yardım çalışmaları devam etti.
Depremin ardından tam bir yıl geçti. Ailelerine ulaşamayan bazı depremzede vatandaşların kayıplarını bulma çabası ise devam ediyor.
6 Şubat 2024, depremin birinci yılında, yani bugünden itibaren Türk Medeni Kanunu'na göre cesedine ulaşılamayan kişiler ölmüş kabul edilecek.
Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Aydın Özdemir, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Cesedine ulaşılamayan kişiler için, 6 Şubat 2024’te gaiplik istemiyle mahkemeye başvurulabilir ve mahkeme kararıyla gaip sayılır ve ölmüş gibi kabul edilir." dedi.
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"Enkaz altında kaldığı bilinen ve cesedine ulaşılamayan kişiler için gaiplik karinesinden işlem yapılabilir."
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