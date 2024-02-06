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Depremin Birinci Yılında Acılı Aileleri Yıkan Karar: Kayıp Kişiler Bugünden İtibaren Ölmüş Kabul Edilecek

Depremin Birinci Yılında Acılı Aileleri Yıkan Karar: Kayıp Kişiler Bugünden İtibaren Ölmüş Kabul Edilecek

GNS
GNS - Onedio Editörü
06.02.2024 - 10:33

6 Şubat 2023'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki yıkıcı iki depremin üstünden tam bir yıl geçti. Sayısız insanın hayatını kaybettiği depremin ardından bir yıl geçse de hala haber alınamayan ve bulunamayan vatandaşlar vardı. Tüm umutlarıyla bekleyen ailelere, bugünden itibaren ulaşılamayan kişilerin ölmüş kabul edileceği bilgisi verildi.

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6 Şubat 2023 günü Türkiye büyük bir yıkım haberine gözlerini açmıştı.

6 Şubat 2023 günü Türkiye büyük bir yıkım haberine gözlerini açmıştı.

Saat 04:17'de Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem, beraberinde getirdiği 7.6 büyüklüğündeki deprem ile birlikte acısı büyük yıkımlara sebep oldu.

11 ili etkileyen depremin ardından günlerce, haftalarca kurtarma ve yardım çalışmaları devam etti.

11 ili etkileyen depremin ardından günlerce, haftalarca kurtarma ve yardım çalışmaları devam etti.

Paylaşılan son verilerde 50 bin 783 kişinin hayatını kaybettiği, 107 bin 204 kişinin ise yaralı olduğu ifade edilmişti. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Diyarbakır, Adana, Kilis ve Elazığ'ın etkilendiği felaket pek çok ailenin yüreğine ateş düşürdü.

Depremin ardından tam bir yıl geçti. Ailelerine ulaşamayan bazı depremzede vatandaşların kayıplarını bulma çabası ise devam ediyor.

Depremin ardından tam bir yıl geçti. Ailelerine ulaşamayan bazı depremzede vatandaşların kayıplarını bulma çabası ise devam ediyor.

Enkaz altında kaldığını düşündükleri sevdiklerinin cenazelerine ulaşamayan depremzede vatandaşlar, sevdiklerini bulabilmek için bir yıldır çabalarına devam ediyor. Kimileri ise hala gelecekleri umudunu taşıyor.

6 Şubat 2024, depremin birinci yılında, yani bugünden itibaren Türk Medeni Kanunu'na göre cesedine ulaşılamayan kişiler ölmüş kabul edilecek.

6 Şubat 2024, depremin birinci yılında, yani bugünden itibaren Türk Medeni Kanunu'na göre cesedine ulaşılamayan kişiler ölmüş kabul edilecek.

Bu vakalarda resmi prosedürde Türk Medeni Kanunu’nun 32. Maddesi’nce cesedine ulaşılamayan kişiler, ölüm karinesinden faydalanabilmeleri için gaip sayılacak.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Aydın Özdemir, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Cesedine ulaşılamayan kişiler için, 6 Şubat 2024’te gaiplik istemiyle mahkemeye başvurulabilir ve mahkeme kararıyla gaip sayılır ve ölmüş gibi kabul edilir." dedi.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Elif Aydın Özdemir, Sputnik'e yaptığı açıklamada "Cesedine ulaşılamayan kişiler için, 6 Şubat 2024’te gaiplik istemiyle mahkemeye başvurulabilir ve mahkeme kararıyla gaip sayılır ve ölmüş gibi kabul edilir." dedi.

17 Ağustos 199 Gölcük depremine kıyasla daha ağır bir tablo olduğunu ifade eden Özdemir, 'Enkaz altında kaldığı bilinen ve cesedine ulaşılamayan kişiler için, depremin üzerinden 1 yıl sonra yeni en erken 6 Şubat 2024’te gaiplik istemiyle mahkemeye başvurulabilir ve mahkeme kararıyla gaip sayılır ve ölmüş gibi kabul edilir.' dedi.

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"Enkaz altında kaldığı bilinen ve cesedine ulaşılamayan kişiler için gaiplik karinesinden işlem yapılabilir."

"Enkaz altında kaldığı bilinen ve cesedine ulaşılamayan kişiler için gaiplik karinesinden işlem yapılabilir."

'Enkaz altında kaldığı bilinen ve cesedine ulaşılamayan kişiler için Türk Medeni Kanunu’nun 31. maddesinde düzenlenen ölüm karinesinden veya aynı kanunun 32. maddesinde yer alan gaiplik karinesinden işlem yapılabilir. Ölüm karinesi halinde, kişinin her ne kadar cesedine ulaşılamasa da sanki cesedine ulaşılmış ve öldüğü tespit edilmiş gibi işlem yapılır. Bu sonucun doğabilmesi için öncelikli olarak kişinin ölümüne kesin gözle bakılacak bir durumda kaybolmuş olması ve cesedine de kendisine de ulaşılamaması gerekir. 

Depremin olduğu zaman yıkılan binada kesin olarak bulunduğunun ve aradan geçen bunca zamandır kendisine veya cesedine ulaşılamamış olması gereklidir. Gaiplik karinesinden ise, kişinin ancak ölüm tehlikesi içinde kaybolması veya kendisinden uzun zamandan beri haber alınamaması ve ölümü hakkında kuvvetli olasılık olması halinde yararlanılabilir.'

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