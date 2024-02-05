Tam 1 Yıl Oldu! Kahramanmaraş Depremini Unutmamak ve Unutturmamak İçin Yapılan Can Acıtıcı Paylaşımlar
Tam 1 Yıl Oldu! Kahramanmaraş Depremini Unutmamak ve Unutturmamak İçin Yapılan Can Acıtıcı Paylaşımlar
Tam 1 yıl önce tüm Türkiye olarak enkaz altında kaldık. Kahramanmaraş depreminin üsttünden 1 yıl geçti ama acılar zamanla geçmiyor. Depremi hatırlamak için bu iç acıtan paylaşımlara yeniden bir bakmak lazım...
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Kahramanmaraş depreminin üstünden tam 1 yıl geçti. 7,7 büyüklüğündeki deprem 10 ili yerle bir etti. Resmi kayıtlara göre bu depremde ölen kişi sayısı 50 bin 96.
Ancak hala daha binlerce haber alınamayan insan ve kayıp var. Enkazlardan şu an bile cesetler çıkarken hiçbir şey eskiye dönmüş değil, düzelmiş değil.
Her hikaye insanın içini daha da eziyor. O kara günü unutmak imkansız elbette. Bu yüzden sosyal medyada #DepremiUnutmaUnutturma etiketiyle 6 Şubat depremiyle ilgili yeniden paylaşımlar yapıldı.
Depremi unutmamak için o paylaşımlara bir daha bakalım!
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Hepimiz unuttuk değil mi? Konutların vaadi de doldu. Bu arada yarın Emitt fuarı da açılıyor. Depremden dolayı ertelenen fuar yıldönümde yapılacak. Tmm öneml... Devamını Gör
Özür dilerim sevgilim seni seviyorum 😔/ O çiçeğin gönderdiği son çiçek olacağını hiç düşünmemiştir 🍂🍁
11 ili etkileyen bir deprem oluyor fakat bilgi ve iletişim çağının zirvesindeki bir dönemde halkın tam anlamıyla ne olduğundan haberi yok. Örneğini 80 sene ö... Devamını Gör