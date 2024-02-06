“Eksik Anlatmışlar Fazlasını Yaşadık!": Katarsis X-TRA’ya Konuk Olanlar İlk Kez Anlattıklarıyla Yürek Dağladı!

Uzman Klinik Psikolog Gökhan Çınar, sunuculuğunu üstlendiği Katarsis X-TRA'da bu hafta 6 Şubat depremlerini en acı şekilde yaşayan yüzbinlerce isimden birkaç tanesini konuk etti. Yaşadıklarıyla boğazımızı düğümleyen depremzedelerin sözleri hepimizi gözyaşlarına boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Gökhan Çınar “Eksik Anlatmışlar Fazlasını Yaşadık! Hiç Geçmedi…” başlığıyla yayınlanan bölüme "6 Şubat deprem felaketinin 1. yılında kafamızı yeniden insanlarımıza ve deprem bölgelerine çevirmeyi isteyeceğim" diyerek başladı.
Çınar'ın ilk konuğu depreme Hatay'da yakalanan Mehmet Han Kızılkaya oldu. Depremden sonraki 5. günde enkazdan kurtarılan 21 yaşındaki genç 7 ay boyunca hastanede tedavi görmüş.
Depreme evin koridorunda yakalandıklarını anlatan genç "Annem, kardeşemlerim ve bana "sakin olun, deprem oluyor" derken cümlesi bitmeden ev yıkıldı. Babam ve dedem odalarından hiç çıkamamıştı" dedi.
Konuklardan bir diğeri de pek çoğumuzun adını Oğuzhan Uğur'un da programındaki acı çığlıklarıyla duyduğumuz Nurgül Göksu oldu.
Oğlundan geriye sadece avukatlık cübbesinin kaldığını söyleyen Nurgül Göksu "Bu cübbe bir yıldır askıda ama adalet askıda kalmasın istiyorum" diyerek yaktı yüreğimizi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mümtaz Gövce de depremzede konuklardan bir diğeriydi. Eşini, 9 yaşında ve 6 yaşındaki kızlarını depremde kaybeden Mümtaz Bey de anlattıklarıyla yüreğimizi dağladı.
"Kana alışıyorsun, parça bedene alışıyorsun o süreçte. Hepsi komşun... Yan araziye kireç döktük, kefenleri dizdik. "Biz arayacağız" dedik. Kızlarım ve eşim aşağıdayken yaptım bunu, çıldırmanın şekli bu."
Videonun bir kesitini de buradan izleyebilirsiniz...
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda