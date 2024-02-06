“Eksik Anlatmışlar Fazlasını Yaşadık!": Katarsis X-TRA’ya Konuk Olanlar İlk Kez Anlattıklarıyla Yürek Dağladı!

'Annem ve babam sağ, kardeşlerim aynı tarafta oturuyor. Onların binalarında hiçbir şey yok, oğlumun binasının yıkılacağı aklıma gelmedi. Kimse bana söyleyemedi. Her bina ayaktayken, o binanın yıkılmasının bir nedeni var' diyen Nurgül Hanım, 'Çocuklarımı sekizinci gün akşam buldum. Önce oğlum Can çıktı, ardından gelinim kucağında torunumla. Çocuklarımın üçü de yatakta yan yana, hareket dahi edememişler. Oğlum uyanıkken depreme yakalanmış ama yataktan kalkamamış'