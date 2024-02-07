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Sözleri Maçın Önüne Geçti! Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı Taraftarların Eleştirilerine Sitem Etti

Sözleri Maçın Önüne Geçti! Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı Taraftarların Eleştirilerine Sitem Etti

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
07.02.2024 - 11:08

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada rotasyona giden Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirdi. Yıldız oyuncunun maç çıkışında minik bir taraftara söylediği sözler, en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.

Kaynak: https://twitter.com/cerendalgiccc
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Rams Park'ta oynanan mücadelede, sarı-kırmızıların 4-2'lik üstünlüğü ile noktalandı. Galatasaray adını bir üst tura yazdırırken Bandırmaspor, kupaya veda etti.

Rams Park'ta oynanan mücadelede, sarı-kırmızıların 4-2'lik üstünlüğü ile noktalandı. Galatasaray adını bir üst tura yazdırırken Bandırmaspor, kupaya veda etti.

Ev sahibi ekibin gollerini 26'da Davinson Sanchez, 36'da Halil Dervişoğlu, 40'ta Tete ve 90+5'te Vinicius kaydetti. Bandırmaspor'un golleri ise 45+3'te Sergen Piçinciol ve 77'de Mulumba'dan geldi.

Maça yedek olarak başlayan ve teknik direktör Okan Buruk'un süre vermeyip dinlendirmeyi tercih ettiği Kerem Aktürkoğlu, maç çıkışındaki sözleri ile gündeme geldi.

Maça yedek olarak başlayan ve teknik direktör Okan Buruk'un süre vermeyip dinlendirmeyi tercih ettiği Kerem Aktürkoğlu, maç çıkışındaki sözleri ile gündeme geldi.

Son dönemde bazı taraftarların eleştirisine maruz kalan 25 yaşındaki futbolcu, kendisinden istenen fotoğraf talebini geri çevirmedi ve esprili bir dille sitemde bulundu.

"Sen de mi beni sevmeyenlerdensin"

"Sen de mi beni sevmeyenlerdensin"

Aktürkoğlu, minik taraftara 'Sen de mi sevmeyenlerdensin' derken, bir gazetecinin kendisine 'Seni sevmeyen kendine baksın' sözlerine gülümseyerek karşılık verdi.

İşte o anlar 👇

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