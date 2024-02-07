Sözleri Maçın Önüne Geçti! Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı Taraftarların Eleştirilerine Sitem Etti
Sözleri Maçın Önüne Geçti! Kerem Aktürkoğlu Galatasaraylı Taraftarların Eleştirilerine Sitem Etti
Kaynak: https://twitter.com/cerendalgiccc
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Trendyol 1. Lig ekibi Bandırmaspor'u mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmada rotasyona giden Okan Buruk, Kerem Aktürkoğlu'nu dinlendirdi. Yıldız oyuncunun maç çıkışında minik bir taraftara söylediği sözler, en çok konuşulanlar arasındaki yerini aldı.
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Rams Park'ta oynanan mücadelede, sarı-kırmızıların 4-2'lik üstünlüğü ile noktalandı. Galatasaray adını bir üst tura yazdırırken Bandırmaspor, kupaya veda etti.
Maça yedek olarak başlayan ve teknik direktör Okan Buruk'un süre vermeyip dinlendirmeyi tercih ettiği Kerem Aktürkoğlu, maç çıkışındaki sözleri ile gündeme geldi.
"Sen de mi beni sevmeyenlerdensin"
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