Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nun Bandırmaspor Maçındaki Performansı Adeta Yerden Yere Vuruldu!
Galatasaraylı Halil Dervişoğlu'nun Bandırmaspor Maçındaki Performansı Adeta Yerden Yere Vuruldu!
Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Brentford'tan 500 bin euro bonservis bedeli ile takıma katılan Halil Dervişoğlu'nun aldığı süre boyunca verdiği katkı, sarı-kırmızılı taraftarların eleştirilerine neden oldu. Birçok futbolsever duruma tepki gösterirken gazeteci Bülent Timurlek de 24 yaşındaki futbolcunun oyunundan memnun olmayanlardandı.
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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bandırmaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Takımının ikinci golünü penaltıdan kaydeden Halil Dervişoğlu, skora katkı yapsa da tercihleriyle maçın ardından eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
beIN SPORTS ekranlarında yorumculuk yapan gazeteci Bülent Timurlenk de Halil'e tepki gösterenler arasındaydı.
Timurlenk'in bu paylaşımı sonrası birçok taraftar da aynı görüşte olduğunu dile getirdi.
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Siz Halil'in performansını nasıl buluyorsunuz? Takımda kalmalı mı yoksa yollar ayrılmalı mı?
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