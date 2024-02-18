Başarılı Şarkıcı Beyoncé, Annesi ve Kızlarıyla Essence Markası İçin Verdiği Pozlarla Göz Kamaştırdı
Başarılı Şarkıcı Beyoncé, Annesi ve Kızlarıyla Essence Markası İçin Verdiği Pozlarla Göz Kamaştırdı
Kaynak: https://www.instagram.com/p/C3doQrOMH...
Beyonce, annesi ve kızlarıyla Essence için kamera karşısına geçti. Marka için verdiği pozlarıyla ünlü şarkıcı, tam anlamıyla göz kamaştırdı.
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Beyoncé, müzik sektörünün önde gelen isimlerinden bir tanesi. Sizler de takdir edersiniz ki son yılların önemli figürleri arasında Beyoncé başlı başına yerini koruyor.
Hatırlarsanız başarılı şarkıcı, hayranlarının Sevgililer Günü'nü yeni country tarzıyla kutlamış ve herkesi adeta büyülemişti.
Beyonce bu sefer de Essence markası için annesi ve kızlarıyla kamera karşısına geçti.
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Bu göz alıcı kareler de sosyal medyadan yorumlar gecikmedi.
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