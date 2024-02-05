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Beyoncé ve Kızı Blue Ivy'nin Grammy Ödül Töreni'ndeki Anne Kız Saadeti Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Beyoncé ve Kızı Blue Ivy'nin Grammy Ödül Töreni'ndeki Anne Kız Saadeti Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Beyonce
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Onedio Üyesi
06.02.2024 - 00:00

Beyonce ve kızı Blue Ivy, dün gerçekleştiren Grammy Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Beyoncé, kendi resmi Instagram hesabından fotoğraflar paylaşarak gıpta ettiren anne kız saadetini gözler önüne serdi.

Buyurun beraber bakalım.👇

Kaynak: https://twitter.com/popcrave/status/1...
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Hem şarkılarıyla hem de turneleriyle adeta gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Beyonce'yi hepimiz tanıyoruz.

Hem şarkılarıyla hem de turneleriyle adeta gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Beyonce'yi hepimiz tanıyoruz.

Kızı Blue Ivy de 12 yaşındayken bile annesiyle birlikte sahne tozu yutuyor desek yeridir.

Kızı Blue Ivy de 12 yaşındayken bile annesiyle birlikte sahne tozu yutuyor desek yeridir.

Dün gerçekleştirilen Grammy Ödülleri'nde anne kız beraber boy göstererek ağızları açık bıraktı.

Dün gerçekleştirilen Grammy Ödülleri'nde anne kız beraber boy göstererek ağızları açık bıraktı.

Ünlü şarkıcı, o anları kendi resmi Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi.

Ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişi bu anne kız saadetine birbirinden farklı yorumlar yaptı.

Ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişi bu anne kız saadetine birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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'Blue Ivy'nin 5 yaşında olduğunu sanıyordum.'

'Blue Ivy'nin 5 yaşında olduğunu sanıyordum.'
twitter.com

'Anne kız harikalar.'

'Anne kız harikalar.'
twitter.com

'Dünya çapındaki en iyi ikili'

'Dünya çapındaki en iyi ikili'
twitter.com

'Kraliçeler.'

'Kraliçeler.'
twitter.com

'Annesine benziyor.'

'Annesine benziyor.'
twitter.com
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'İkizler'

'İkizler'
twitter.com

'Kıyafetleri harika görünüyor'

'Kıyafetleri harika görünüyor'
twitter.com

'Beyoncé harika bir anne.'

'Beyoncé harika bir anne.'
twitter.com

'Kraliçe ve prenses'

'Kraliçe ve prenses'
twitter.com

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