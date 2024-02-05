Beyoncé ve Kızı Blue Ivy'nin Grammy Ödül Töreni'ndeki Anne Kız Saadeti Sosyal Medyada Beğeni Topladı

Beyonce ve kızı Blue Ivy, dün gerçekleştiren Grammy Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Beyoncé, kendi resmi Instagram hesabından fotoğraflar paylaşarak gıpta ettiren anne kız saadetini gözler önüne serdi.

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