Beyoncé ve Kızı Blue Ivy'nin Grammy Ödül Töreni'ndeki Anne Kız Saadeti Sosyal Medyada Beğeni Topladı
Beyoncé ve Kızı Blue Ivy'nin Grammy Ödül Töreni'ndeki Anne Kız Saadeti Sosyal Medyada Beğeni Topladı
Kaynak: https://twitter.com/popcrave/status/1...
Beyonce ve kızı Blue Ivy, dün gerçekleştiren Grammy Ödül Töreni'nde bir araya geldi. Ünlü şarkıcı Beyoncé, kendi resmi Instagram hesabından fotoğraflar paylaşarak gıpta ettiren anne kız saadetini gözler önüne serdi.
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Hem şarkılarıyla hem de turneleriyle adeta gönüllerde taht kuran ünlü şarkıcı Beyonce'yi hepimiz tanıyoruz.
Kızı Blue Ivy de 12 yaşındayken bile annesiyle birlikte sahne tozu yutuyor desek yeridir.
Dün gerçekleştirilen Grammy Ödülleri'nde anne kız beraber boy göstererek ağızları açık bıraktı.
Ünlü isimler de dahil olmak üzere birçok kişi bu anne kız saadetine birbirinden farklı yorumlar yaptı.
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'Blue Ivy'nin 5 yaşında olduğunu sanıyordum.'
'Anne kız harikalar.'
'Dünya çapındaki en iyi ikili'
'Kraliçeler.'
'Annesine benziyor.'
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'İkizler'
'Kıyafetleri harika görünüyor'
'Beyoncé harika bir anne.'
'Kraliçe ve prenses'
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