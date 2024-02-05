Skandallarla Dolu 2024 Grammy Ödül Töreni'nin Birbirinden Şık ve Rüküş Ünlülerini Seçiyoruz!

Yılın en ses getiren etkinliklerinden biri olan 2024 Grammy Ödül Töreninin 66.'sı 4 Şubat gecesi Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Kırmızı halıda birbirinden ünlü isimler boy gösterdi, tören adeta ünlüler geçidine döndü! Dünyaca bilinen isimlerin katıldığı gecede kim ne giymiş birlikte bakalım, kimler şık kimler rüküş olmuş oylayalım👇