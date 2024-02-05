Skandallarla Dolu 2024 Grammy Ödül Töreni'nin Birbirinden Şık ve Rüküş Ünlülerini Seçiyoruz!
Skandallarla Dolu 2024 Grammy Ödül Töreni'nin Birbirinden Şık ve Rüküş Ünlülerini Seçiyoruz!
Yılın en ses getiren etkinliklerinden biri olan 2024 Grammy Ödül Töreninin 66.'sı 4 Şubat gecesi Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Kırmızı halıda birbirinden ünlü isimler boy gösterdi, tören adeta ünlüler geçidine döndü! Dünyaca bilinen isimlerin katıldığı gecede kim ne giymiş birlikte bakalım, kimler şık kimler rüküş olmuş oylayalım👇
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1. Taylor Swift
2. Summer Walker
3. Tyla
4. Ice Spice
5. Doja Cat
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6. John Legend ve Chrissy Teigan
7. Sofia Richie
8. Olivia Rodrigo
9. Lana Del rey
10. Laverne Cox
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11. Ed Sheeran
12. Dawn Richard
13. Miley Cyrus
14. Billie Eilish
15. Dua Lipa
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16. Victoria Monet
17. Ayra Starr
18. Heidi Klum
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