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Skandallarla Dolu 2024 Grammy Ödül Töreni'nin Birbirinden Şık ve Rüküş Ünlülerini Seçiyoruz!

Skandallarla Dolu 2024 Grammy Ödül Töreni'nin Birbirinden Şık ve Rüküş Ünlülerini Seçiyoruz!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
05.02.2024 - 18:56

Yılın en ses getiren etkinliklerinden biri olan 2024 Grammy Ödül Töreninin 66.'sı 4 Şubat gecesi Los Angeles'ta gerçekleştirildi. Kırmızı halıda birbirinden ünlü isimler boy gösterdi, tören adeta ünlüler geçidine döndü! Dünyaca bilinen isimlerin katıldığı gecede kim ne giymiş birlikte bakalım, kimler şık kimler rüküş olmuş oylayalım👇

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1. Taylor Swift

1. Taylor Swift

2. Summer Walker

2. Summer Walker

3. Tyla

3. Tyla

4. Ice Spice

4. Ice Spice

5. Doja Cat

5. Doja Cat
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6. John Legend ve Chrissy Teigan

6. John Legend ve Chrissy Teigan

7. Sofia Richie

7. Sofia Richie

8. Olivia Rodrigo

8. Olivia Rodrigo

9. Lana Del rey

9. Lana Del rey

10. Laverne Cox

10. Laverne Cox
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11. Ed Sheeran

11. Ed Sheeran

12. Dawn Richard

12. Dawn Richard

13. Miley Cyrus

13. Miley Cyrus

14. Billie Eilish

14. Billie Eilish

15. Dua Lipa

15. Dua Lipa
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16. Victoria Monet

16. Victoria Monet

17. Ayra Starr

17. Ayra Starr

18. Heidi Klum

18. Heidi Klum

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