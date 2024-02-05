Doja Cat Grammy'de Giydiği Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'na Ait Elbisesini İsmini Alnına Yazarak Taşıdı

Grammy Ödül Töreni her zamanki gibi büyük bir kitleyi geçtiğimiz gece ekranlara kitlemeyi başardı. Müzik sektörünün başarılarının ödüllendirildiği gecede birçok sanatçı ödüllerine kavuştu. Doja Cat de bu isimlerden biriydi fakat şarkıcı her zamankinden daha fazla dikkat çekti. Detaylar👇