Doja Cat Grammy'de Giydiği Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'na Ait Elbisesini İsmini Alnına Yazarak Taşıdı
Doja Cat Grammy'de Giydiği Türk Tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'na Ait Elbisesini İsmini Alnına Yazarak Taşıdı
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Geçtiğimiz gece düzenlenen 66. Grammy Ödül Töreninde Taylor Swift, Miley Cyrus ve Billie Eilish gibi hepimizin yakından tanıdığı isimler ödüllerine kavuştu.
Toplam 94 kategorinin yer aldığı 66. Geleneksel Grammy Ödüllerinin sahiplerini bulduğu gece 4 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşitirildi.
En İyi Pop Solo Performansı, En İyi Melodik Rap Performansı ve En İyi Rap Şarkısı ödüllerine aday gösterilen isimlerden biri de Doja Cat oldu.
Fakat ünlü şarkıcı hit olan birçok şarkısına rağmen aday gösterildiği hiçbir ödülü kazanamadı.
Asıl dikkat çeken ise her zamanki dekolteli kıyafetlerinden çok sanatçının giydiği tasarım elbisenin bir Türk- İngiliz tasarımcıya ait olmasıydı. Şarkıcı vücudunun her yerindeki çok sayıda geçici dövmeyi göstermesine olanak tanıyan şeffaf, straplez bir elbise giydi.
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Üstüne üstlük, Doja Cat elbisenin sahibi tasarımcı Dilara Fındıkoğlu'nın ismini alnına yazdırınca ilgi odağı oldu, görenler Dilara Fındıkoğlu'nun kim olduğunu merak etti!
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