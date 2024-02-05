Sofia Vergara, Dizide Uyuşturucu Baronu Rolünü Canlandırmasının Perde Arkasındaki Aile Dramını İtiraf Etti

Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, Netflix'te gösterime giren 'Griselda' ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizi, meşhur uyuşturucu imparatoriçesi Griselda Blanco'nun hayatına odaklanıyor ve Vergara onu harika bir şekilde canlandırıyor. Ancak bu rolün ve başarının arkasında çok büyük bir aile trajedisi var. Gelin dizinin ayrıntılarına ve Sofia Vergara'nın yaşadıklarına hep birlikte bakalım.