Sofia Vergara, Dizide Uyuşturucu Baronu Rolünü Canlandırmasının Perde Arkasındaki Aile Dramını İtiraf Etti
Sofia Vergara, Dizide Uyuşturucu Baronu Rolünü Canlandırmasının Perde Arkasındaki Aile Dramını İtiraf Etti
Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, Netflix'te gösterime giren 'Griselda' ile son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri. Dizi, meşhur uyuşturucu imparatoriçesi Griselda Blanco'nun hayatına odaklanıyor ve Vergara onu harika bir şekilde canlandırıyor. Ancak bu rolün ve başarının arkasında çok büyük bir aile trajedisi var. Gelin dizinin ayrıntılarına ve Sofia Vergara'nın yaşadıklarına hep birlikte bakalım.
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Medellín Karteli'nin bir üyesi ve Kolombiyalı uyuşturucu baronu Griselda Blanco'nun hayatını konu alan 'Griselda' dizisi geçtiğimiz ay Netflix'te gösterime girmişti. Dizi yayınlandığı andan itibaren konusu ve Sofia Vergara'nın harika oyunculuğu sayesinde dikkatleri üzerine çekmişti.
Sofia Vergara, uyuşturucu imparatoriçesi Griselda Blanco'yu canlandırmak için ise çok zahmetli bir dönüşümden geçmişti. Vergara, dizideki rolü için peruk, takma diş ve protez bir burun takmıştı. Bunları yapmasaydı Blanco'ya zor benzerdi açıkçası. Sanırım bunda hepimiz hemfikiriz.
Sofia Vergara tüm zamanların en beğenilen ve en güzel oyuncularından biri. Kendisini en çok Modern Family dizisinde Gloria karakterini canlandırmasıyla hatırlıyoruz.
Öyle ki Vergara bu dizide bölüm başına aldığı 43 milyon dolar en çok kazanan aktris olmuştu. Zaten Sofia Vergara da 'parayı seviyorum' açıklamasıyla ne kadar hırslı ve başarılı bir oyuncu olduğunu gösteriyor bize.
Ama onun para kazanma hırsının ve Griselda dizisinde uyuşturucu kraliçesi Blanco'yu canlandırmasının arkasında çok büyük bir aile trajedisi var. Yaşadığı trajedi Kolombiya gibi bir ülkede artık sıradanlaşmış bile olabilir.
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Independent'te yer alan habere göre 51 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu yaptığı açıklamada,
Bu trajik aile hikayesini duyunca Griselda'yı ondan daha iyi kimse canlandıramazdı diye düşünüyorum. Peki siz Sofia Vergara'yı Griselda rolünde nasıl buldunuz? Diziyi izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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Korktuğum tek adam griselda blanco adında bir kadındı… ~Pablo ESCOBAR~ 😎😎