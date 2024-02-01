Squid Game'in 2. Sezonundan Gelen Bir Sahne Hepimizin Beklediğine Değecek Dedirtti

Tüm zamanların en popüler Netflix yapımı dizi olan 'Squid Game' için heyecan dorukta. Dizinin en sıkı takipçileri 2. sezon için neredeyse gün sayıyor. Ancak dizi şu an prodüksiyon aşamasında ve Netflix'ten kesin bir yayın tarihi gelmedi. Tabii gelmeyince de dizi hayranlarından tepkiler de gecikmedi.