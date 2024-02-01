Squid Game'in 2. Sezonundan Gelen Bir Sahne Hepimizin Beklediğine Değecek Dedirtti
Squid Game'in 2. Sezonundan Gelen Bir Sahne Hepimizin Beklediğine Değecek Dedirtti
Tüm zamanların en popüler Netflix yapımı dizi olan 'Squid Game' için heyecan dorukta. Dizinin en sıkı takipçileri 2. sezon için neredeyse gün sayıyor. Ancak dizi şu an prodüksiyon aşamasında ve Netflix'ten kesin bir yayın tarihi gelmedi. Tabii gelmeyince de dizi hayranlarından tepkiler de gecikmedi.
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Netflix'in en popüler dizilerinden biri olan "Squid Game"in ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağı dizinin hayranları tarafından en merak edilen konulardan biri.
Konuyu sıkı takip edenler bilir Netflix geçtiğimiz aylarda "Squid Game"in 2024 yılında geleceğini doğrulamıştı. Tabii dizinin yeni sezonu ne zaman gelecek tartışmaları arasında bir de diziden bambaşka bir şekilde uyarlanan bol 'challenge' dolu realite şovunu izlemiştik.
Tabii hayranlar "Squid Game"in kendisini ekranlarda görmek istiyor desek yeridir. 2021 yılında ilk sezonu yayınlanan dizinin üzerinden yaklaşık 3 sene geçti. Diziye yeni eklenen oyuncu kadrosunun yanı sıra Lee Jung-jae, Lee Byung-hun, Wi Ha-jun ve Gong Yoo gibi oyuncuların rollerine geri dönmesi bekleniyor.
İkinci sezonun yayın tarihi henüz belli değil. Dizinin çekimleri 2024 yılının içinde tamamlanacak. Bu da "Squid Game"i yıl sonuna kadar daha bekleyeceğimiz anlamına geliyor. Yani hepimiz beklemedeyiz merkez.
Netflix'in bugün paylaştığı dizi görselleri de bir kez daha bu bekleyişimizin ne kadar uzun ve merak dolu olduğunu bizlere gösterdi. Öyle ki dizi hayranları 'Ne zaman yayınlanacak artık' şeklinde yükselmeye başladı bile.
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Gelin bu tepkilere hep birlikte bakalım:
Keşke...
Realite şovu kastediyor arkadaşlar, sakin olun.
İçimizi mi okudun?
Fragman gelse buralar yıkılır...
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Oyun daha yeni başlıyor...
Anlık hepimiz:
+1
İzlemeden bir şey diyemeyiz:
Netflix duy bunu.
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Hangi sahnelermiş o? Bize de söyle.
Sizin 2. sezondan beklentileriniz neler? Yorumlarda buluşalım!
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