Netflix'te Berkun Oya'nın Mini Dizisinden Paylaşılan İlk Görseller 'Yine Fatih Artman' Dedirtti!

Netflix, yapımları büyük bir heyecanla beklenen Berkun Oya'nın yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın görsellerini paylaştı ve yayın tarihi verdi. Oya'dan yeni dizi ya da film izlemek için sabırsızlananlar bu habere tepkisiz kalamadı. Gelin önce dizinin ayrıntılarına sonra da görsellere gelen tepkilere hep birlikte bakalım.