Netflix'te Berkun Oya'nın Mini Dizisinden Paylaşılan İlk Görseller 'Yine Fatih Artman' Dedirtti!
Netflix'te Berkun Oya'nın Mini Dizisinden Paylaşılan İlk Görseller 'Yine Fatih Artman' Dedirtti!
Netflix, yapımları büyük bir heyecanla beklenen Berkun Oya'nın yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'ın görsellerini paylaştı ve yayın tarihi verdi. Oya'dan yeni dizi ya da film izlemek için sabırsızlananlar bu habere tepkisiz kalamadı. Gelin önce dizinin ayrıntılarına sonra da görsellere gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
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Türk sinema ve dizi dünyasının en gözde yazar ve senaristi Berkun Oya, Netflix'te yayınlanacak yeni bir diziyle ekranlarımıza gelmeye hazırlanıyor. Mini dizi formatında olacak Kuvvetli Bir Alkış 29 Şubat'ta izleyiciyle buluşacak.
Dizinin başrollerinde Aslıhan Gürbüz, Fatih Artman ve Cihat Süvarioğlu yer alıyor. Zaten Fatih Artman'ın Berkun Oya yapımlarında görmeye hepimizin gözleri alıştı desek yeridir. O yüzden kadroda yer almasına hiç şaşırmıyoruz. Bizi çok güzel bir hikaye bekliyor desek yeridir.
Kuvvetli Bir Alkış, anne, baba ve çocuktan oluşan çekirdek bir ailenin on yıllara yayılan yolculuğunu anlatılıyor. Berkun Oya bu dizide çekirdek ailenin çevreyle ve toplumla yaşadığı çatışmaları gözler önüne seriyor.
Bir Başkadır, Masum ve Cici yapımlarından sonra Berkun Oya'nın bu mini diziyle de büyük ses getireceğine eminiz. Netflix Türkiye'nin dizi görsellerini paylaştığı an kullanıcıların tepkileri de bunu tam olarak gösteriyor bize. Görselleri gören herkes bi' heyecan yaptı desek yeridir.
Peki Kuvvetli Bir Alkış'ın yayın tarihine kimler ne tepki verdi, gelin hep birlikte görelim.
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Yine bambaşka bir hikaye bizi bekliyor gibi... Sizin Berkun Oya'nın yeni dizisi 'Kuvvetli Bir Alkış'tan beklentileriniz neler? Yorum bırakmayı unutmayın!
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