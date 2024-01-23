İnsanlar 'Kendall' Konusunda Üçe Ayrılır Diyen Kullanıcının Paylaşımı Görenleri Dörde Beşe Böldü!
İnsanlar 'Kendall' Konusunda Üçe Ayrılır Diyen Kullanıcının Paylaşımı Görenleri Dörde Beşe Böldü!
Sosyal medyada 'Kendall' adını okuyunca ya da duyunca sizin aklınıza kim geliyor? Twitter'da @sananeilayy adlı kullanıcı, takipçilerine 3 ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak; 'İnsanlar Kendall diyince aklına kim geldiğine göre üçe ayrılır' yazdı. Gönderiye ise birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin önce o tepkilere bakalım, sonra da aynı soruyu size yöneltelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Kendall deyince hepimizin gözünün önüne 3 ünlü isim geliyor. Bunlardan biri son zamanların en popüler dizisi Succession'da Jeremy Strong'un canlandırdığı 'Kendall Roy' karakteri.
Hatırlarsanız dizi ve dizideki diğer rol arkadaşları Emmy Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri töreninde ödüller alırken Jeremy Strong eli boş dönmüş ve sosyal medyada bunun goygoyu epey bi' dönmüştü.
Kendall deyince bir diğer aklımıza gelen isim Karagül dizisinde Mesut Akusta'nın canlandırdığı 'Kendal Ağa'. Türk dizilerini sıkı takip edenlerin aklına 'Kendall' deyince de genellikle o geliyor.
Üçüncü ve son ismimiz de magazin dünyasından adı hiç düşmeyen Amerikalı model ve televizyon oyuncusu Kendall Jenner. Bu arada kendisi Kim Kardashian'ın da kardeşi.
Twitter'da @sananeilayy bu 3 ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak "İnsanlar Kendall deyince aklına kim geldiğine göre üçe ayrılır" gönderisini paylaştı. Gelin önce paylaşıma gelen yorumlara bakalım, sonra da aynı soruyu size yöneltelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Tabii bi' de o var:
Gif aramalarında Jenner önde...
Aileyle dizi izleme olayını azaltalım...
İşte aradığım cevap:
Mum olan 'candle'ı karıştırmayalım...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Mantıklı geliyor:
Aaa aramızda Kendall Jenner'ı tanımayanlar çıktı!
Senin kafanın içi ne doludur şimdi?
Peki 'Kendall' deyince sizin aklınıza kim/ne geliyor?
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda