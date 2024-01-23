İnsanlar 'Kendall' Konusunda Üçe Ayrılır Diyen Kullanıcının Paylaşımı Görenleri Dörde Beşe Böldü!

Sosyal medyada 'Kendall' adını okuyunca ya da duyunca sizin aklınıza kim geliyor? Twitter'da @sananeilayy adlı kullanıcı, takipçilerine 3 ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak; 'İnsanlar Kendall diyince aklına kim geldiğine göre üçe ayrılır' yazdı. Gönderiye ise birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin önce o tepkilere bakalım, sonra da aynı soruyu size yöneltelim.