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Goygoy
İnsanlar 'Kendall' Konusunda Üçe Ayrılır Diyen Kullanıcının Paylaşımı Görenleri Dörde Beşe Böldü!

İnsanlar 'Kendall' Konusunda Üçe Ayrılır Diyen Kullanıcının Paylaşımı Görenleri Dörde Beşe Böldü!

Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
23.01.2024 - 16:15

Sosyal medyada 'Kendall' adını okuyunca ya da duyunca sizin aklınıza kim geliyor? Twitter'da @sananeilayy adlı kullanıcı, takipçilerine 3 ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak; 'İnsanlar Kendall diyince aklına kim geldiğine göre üçe ayrılır' yazdı. Gönderiye ise birbirinden farklı tepkiler geldi. Gelin önce o tepkilere bakalım, sonra da aynı soruyu size yöneltelim.

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Kendall deyince hepimizin gözünün önüne 3 ünlü isim geliyor. Bunlardan biri son zamanların en popüler dizisi Succession'da Jeremy Strong'un canlandırdığı 'Kendall Roy' karakteri.

Hatırlarsanız dizi ve dizideki diğer rol arkadaşları Emmy Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri töreninde ödüller alırken Jeremy Strong eli boş dönmüş ve sosyal medyada bunun goygoyu epey bi' dönmüştü.

Hatırlarsanız dizi ve dizideki diğer rol arkadaşları Emmy Ödülleri ve Altın Küre Ödülleri töreninde ödüller alırken Jeremy Strong eli boş dönmüş ve sosyal medyada bunun goygoyu epey bi' dönmüştü.

Kendall deyince bir diğer aklımıza gelen isim Karagül dizisinde Mesut Akusta'nın canlandırdığı 'Kendal Ağa'. Türk dizilerini sıkı takip edenlerin aklına 'Kendall' deyince de genellikle o geliyor.

Kendall deyince bir diğer aklımıza gelen isim Karagül dizisinde Mesut Akusta'nın canlandırdığı 'Kendal Ağa'. Türk dizilerini sıkı takip edenlerin aklına 'Kendall' deyince de genellikle o geliyor.

Üçüncü ve son ismimiz de magazin dünyasından adı hiç düşmeyen Amerikalı model ve televizyon oyuncusu Kendall Jenner. Bu arada kendisi Kim Kardashian'ın da kardeşi.

Üçüncü ve son ismimiz de magazin dünyasından adı hiç düşmeyen Amerikalı model ve televizyon oyuncusu Kendall Jenner. Bu arada kendisi Kim Kardashian'ın da kardeşi.

Twitter'da @sananeilayy bu 3 ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak "İnsanlar Kendall deyince aklına kim geldiğine göre üçe ayrılır" gönderisini paylaştı. Gelin önce paylaşıma gelen yorumlara bakalım, sonra da aynı soruyu size yöneltelim.

Twitter'da @sananeilayy bu 3 ünlü ismin fotoğrafını paylaşarak "İnsanlar Kendall deyince aklına kim geldiğine göre üçe ayrılır" gönderisini paylaştı. Gelin önce paylaşıma gelen yorumlara bakalım, sonra da aynı soruyu size yöneltelim.
twitter.com
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Tabii bi' de o var:

Tabii bi' de o var:
twitter.com

Gif aramalarında Jenner önde...

Gif aramalarında Jenner önde...
twitter.com

Aileyle dizi izleme olayını azaltalım...

Aileyle dizi izleme olayını azaltalım...
twitter.com

İşte aradığım cevap:

İşte aradığım cevap:
twitter.com

Mum olan 'candle'ı karıştırmayalım...

Mum olan 'candle'ı karıştırmayalım...
twitter.com
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Mantıklı geliyor:

Mantıklı geliyor:
twitter.com

Aaa aramızda Kendall Jenner'ı tanımayanlar çıktı!

Aaa aramızda Kendall Jenner'ı tanımayanlar çıktı!
twitter.com

Senin kafanın içi ne doludur şimdi?

Senin kafanın içi ne doludur şimdi?
twitter.com

Peki 'Kendall' deyince sizin aklınıza kim/ne geliyor?

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