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Koreli Kız Stickerı Kullananlar Hakkında Bir Acayip Tespit Yapan Kişiye Gelen Birbirinden Trajikomik Tepkiler

Koreli Kız Stickerı Kullananlar Hakkında Bir Acayip Tespit Yapan Kişiye Gelen Birbirinden Trajikomik Tepkiler

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 22:41

Koreli kız stickerını kullanmayan var mı aranızda? Eminim hepinizin WhatsApp'ında bir sticker olarak yer alıyor ya da sosyal medyada paylaşımlarını görüyorsunuzdur. Ama bazıları var ki bu stickerdan hiç hoşlanmıyor. Twitter'da @xliljiu adlı bir kullanıcı, Koreli kız stickerını kullananlara giydirince stickerı sevenler resmen savunmaya geçti. Bakalım görelim kimler bu analizimsi tweete ne tepkiler verdi?

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Sosyal medyada bir şeye tepki verirken en çok kullanılan sticker ne diye sorsak size çoğunuzun gözünün önüne Koreli kız gelir.

Sosyal medyada bir şeye tepki verirken en çok kullanılan sticker ne diye sorsak size çoğunuzun gözünün önüne Koreli kız gelir.

Zira son 5-6 yıldır internet aleminde adeta bir fenomen haline jinmiran_ mimikleriyle hepimizin kalbini fethetmiş durumda.

Zira son 5-6 yıldır internet aleminde adeta bir fenomen haline jinmiran_ mimikleriyle hepimizin kalbini fethetmiş durumda.

Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan minik Koreli artık her ne kadar büyümüş olsa da biz onu hep küçüklük halleriyle hatırlıyoruz. Öyle ki telefonuna sticker olarak girmediği insan yoktur. Özellikle Türkiye'de.

Ama bazıları var ki bu Koreli kız stickerından epey bunalmış anlaşılan. Twitter'da @xliljiu adlı bir kullanıcı, Koreli kızın fotoğraflarını paylaşarak "WhatsApp’ta şu stickerları kullanan insanın salak olmama ihtimali sıfır" yazdı.

Ama bazıları var ki bu Koreli kız stickerından epey bunalmış anlaşılan. Twitter'da @xliljiu adlı bir kullanıcı, Koreli kızın fotoğraflarını paylaşarak "WhatsApp’ta şu stickerları kullanan insanın salak olmama ihtimali sıfır" yazdı.
twitter.com

Tabii bu paylaşımı da tepkilere neden oldu. Neden mi? Hemen yorumlara bakıp görelim.

Tabii bu paylaşımı da tepkilere neden oldu. Neden mi? Hemen yorumlara bakıp görelim.
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Kocalar bile sinirli şu an:

Kocalar bile sinirli şu an:
twitter.com

Eyvah eyvah!

Eyvah eyvah!
twitter.com

Valla mı?

Valla mı?
twitter.com

Sadece kadınlar sevmiyormuş anlaşılan:

Sadece kadınlar sevmiyormuş anlaşılan:
twitter.com

Tüm yengelerde var zaten, ben dahil.

Tüm yengelerde var zaten, ben dahil.
twitter.com
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Yoo ne alakası var?

Yoo ne alakası var?
twitter.com

Anneler bu sticker için kurşun atıp kurşun yer!

Anneler bu sticker için kurşun atıp kurşun yer!
twitter.com

Öyle analize böyle tepki:

Öyle analize böyle tepki:
twitter.com

Ne kadar tatlı değil mi?

Ne kadar tatlı değil mi?
twitter.com

Analiz işini azaltalım cidden...

Analiz işini azaltalım cidden...
twitter.com
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Üzdü...

Üzdü...
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Konuş kız!

Konuş kız!
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Herkesin analizi kendine, insan cidden hayret ediyor:

Herkesin analizi kendine, insan cidden hayret ediyor:
twitter.com

+1

+1
twitter.com

Bence herkesin zor zamanlarında bir adet Koreli kız stickerı yanında bulunmalı.

Bence herkesin zor zamanlarında bir adet Koreli kız stickerı yanında bulunmalı.
twitter.com
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Siz Koreli minik kız stickerlarını seviyor ya da kullanıyor musunuz? Buyrun yorumlara...

Siz Koreli minik kız stickerlarını seviyor ya da kullanıyor musunuz? Buyrun yorumlara...

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