Koreli Kız Stickerı Kullananlar Hakkında Bir Acayip Tespit Yapan Kişiye Gelen Birbirinden Trajikomik Tepkiler

Koreli kız stickerını kullanmayan var mı aranızda? Eminim hepinizin WhatsApp'ında bir sticker olarak yer alıyor ya da sosyal medyada paylaşımlarını görüyorsunuzdur. Ama bazıları var ki bu stickerdan hiç hoşlanmıyor. Twitter'da @xliljiu adlı bir kullanıcı, Koreli kız stickerını kullananlara giydirince stickerı sevenler resmen savunmaya geçti. Bakalım görelim kimler bu analizimsi tweete ne tepkiler verdi?