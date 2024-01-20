Koreli Kız Stickerı Kullananlar Hakkında Bir Acayip Tespit Yapan Kişiye Gelen Birbirinden Trajikomik Tepkiler
Koreli Kız Stickerı Kullananlar Hakkında Bir Acayip Tespit Yapan Kişiye Gelen Birbirinden Trajikomik Tepkiler
Koreli kız stickerını kullanmayan var mı aranızda? Eminim hepinizin WhatsApp'ında bir sticker olarak yer alıyor ya da sosyal medyada paylaşımlarını görüyorsunuzdur. Ama bazıları var ki bu stickerdan hiç hoşlanmıyor. Twitter'da @xliljiu adlı bir kullanıcı, Koreli kız stickerını kullananlara giydirince stickerı sevenler resmen savunmaya geçti. Bakalım görelim kimler bu analizimsi tweete ne tepkiler verdi?
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Sosyal medyada bir şeye tepki verirken en çok kullanılan sticker ne diye sorsak size çoğunuzun gözünün önüne Koreli kız gelir.
Zira son 5-6 yıldır internet aleminde adeta bir fenomen haline jinmiran_ mimikleriyle hepimizin kalbini fethetmiş durumda.
Instagram'da 1.4 milyon takipçisi olan minik Koreli artık her ne kadar büyümüş olsa da biz onu hep küçüklük halleriyle hatırlıyoruz. Öyle ki telefonuna sticker olarak girmediği insan yoktur. Özellikle Türkiye'de.
Ama bazıları var ki bu Koreli kız stickerından epey bunalmış anlaşılan. Twitter'da @xliljiu adlı bir kullanıcı, Koreli kızın fotoğraflarını paylaşarak "WhatsApp’ta şu stickerları kullanan insanın salak olmama ihtimali sıfır" yazdı.
Tabii bu paylaşımı da tepkilere neden oldu. Neden mi? Hemen yorumlara bakıp görelim.
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Kocalar bile sinirli şu an:
Eyvah eyvah!
Valla mı?
Sadece kadınlar sevmiyormuş anlaşılan:
Tüm yengelerde var zaten, ben dahil.
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Yoo ne alakası var?
Anneler bu sticker için kurşun atıp kurşun yer!
Öyle analize böyle tepki:
Ne kadar tatlı değil mi?
Analiz işini azaltalım cidden...
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Üzdü...
Konuş kız!
Herkesin analizi kendine, insan cidden hayret ediyor:
+1
Bence herkesin zor zamanlarında bir adet Koreli kız stickerı yanında bulunmalı.
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Siz Koreli minik kız stickerlarını seviyor ya da kullanıyor musunuz? Buyrun yorumlara...
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