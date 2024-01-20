Ne 35 mi? Yetişkin Gibi Giydirilen Tokat Sarması Ustası Çocuk Goygoycuların Diline Düştü

Yetişkin gibi giydirilen çocuklar hepimizin dikkatini çeker. Bazen bunlar gözümüze çok hoş görünürken bazen de hiç hoşlanmayız. Twitter'da yetişkin gibi giydirilen çocukları görünce darlandığını söyleyen bir kullanıcıya @berkayavci_ adlı kullanıcının alıntısı goygoy malzemesi oldu. Gelin o alıntıya ve yorumlarına hep birlikte bakalım.