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Ne 35 mi? Yetişkin Gibi Giydirilen Tokat Sarması Ustası Çocuk Goygoycuların Diline Düştü

Ne 35 mi? Yetişkin Gibi Giydirilen Tokat Sarması Ustası Çocuk Goygoycuların Diline Düştü

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
20.01.2024 - 21:09

Yetişkin gibi giydirilen çocuklar hepimizin dikkatini çeker. Bazen bunlar gözümüze çok hoş görünürken bazen de hiç hoşlanmayız. Twitter'da yetişkin gibi giydirilen çocukları görünce darlandığını söyleyen bir kullanıcıya @berkayavci_ adlı kullanıcının alıntısı goygoy malzemesi oldu. Gelin o alıntıya ve yorumlarına hep birlikte bakalım.

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Bazı aileler vardır ki bayram, düğün ve nikah gibi özel günlerde çocuklarına yetişkin kıyafetleri giydirir. Tabii başlarda o çocuklara 'yakışıklı' ya da 'güzel' yakıştırması yaparken sonradan fark ederiz: Bu neydi şimdi? Zira çocuk, çocuk gibi giyinmelidir; düğün olsa bile.

Twitter'da @freaklilith_ adlı bir hesap, "Yetişkin gibi giydirilen çocuk gördükçe ruhum daralıyor" diye bir tweet paylaşmış. Paylaşımı alıntılayan @berkayavci_ adlı hesabın tweeti ise adeta yürümüş gitmiş!

Twitter'da @freaklilith_ adlı bir hesap, "Yetişkin gibi giydirilen çocuk gördükçe ruhum daralıyor" diye bir tweet paylaşmış. Paylaşımı alıntılayan @berkayavci_ adlı hesabın tweeti ise adeta yürümüş gitmiş!
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Neden mi? "Gri pantolonlu çocuğa baksana en az 35 yaşında" notuyla paylaştığı videoda Tokat Sarması oynayan iki küçük çocuk var. Gri pantolonlu olan ise bi' hayli yetişkin! Gelin o çocuklara gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

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Siz çocukların efsane performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Buyrun yorumlara...

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