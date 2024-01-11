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Buraya da Yağsın! Eskişehir'e Yağan Karı Görenlerden Birbirinden Harika Tepkiler Geldi

Buraya da Yağsın! Eskişehir'e Yağan Karı Görenlerden Birbirinden Harika Tepkiler Geldi

Twitter Eskişehir Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
11.01.2024 - 15:38 Son Güncelleme: 11.01.2024 - 15:41

Beklenen soğuk hava dalgası nihayet Türkiye'ye ulaştı. Yazdan bu yana sıcak hava dalgalarıyla boğuşan, yağmur ve kar yağmasını beklediğimiz ülkemize kar ve yağmur yağışları başladı. Karla kaplanan şehirlerimizden biri de Eskişehir oldu. Twitter'da @HavaForum, Eskişehir'in merkezlerinden biri olan Ulus Anıtı'na yağan karı bir video ile takipçilerine duyurdu. Gelin o eşsiz manzaraya, sonra da tepkilere hep birlikte bakalım.

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Soğuk hava dalgası Türkiye'nin sınırlarına ulaştı. Ülkemizin her bir bölgesinden kar manzaraları kameralara yansımaya devam ediyor. Doğu bölgelerimizden tutun da batıya kadar her yerde kar etkisini göstermiş durumda.

Soğuk hava dalgası Türkiye'nin sınırlarına ulaştı. Ülkemizin her bir bölgesinden kar manzaraları kameralara yansımaya devam ediyor. Doğu bölgelerimizden tutun da batıya kadar her yerde kar etkisini göstermiş durumda.

Twitter'da @HavaForum adlı sayfa, Eskişehir Ulus Anıtı'nın karla kaplı olduğu bir video paylaştı. Hava Forum'un paylaştığı o videoya sosyal medya kullanıcılarından birbirinden farklı tepkiler geldi.

Twitter'da @HavaForum adlı sayfa, Eskişehir Ulus Anıtı'nın karla kaplı olduğu bir video paylaştı. Hava Forum'un paylaştığı o videoya sosyal medya kullanıcılarından birbirinden farklı tepkiler geldi.

Gelin önce o videoyu izleyelim. Sonra da videoya gelen yorumlara hep birlikte bakalım.

Kar demek doğalgaz demektir...

Kar demek doğalgaz demektir...
twitter.com

Çok romantik değil mi manzara?

Çok romantik değil mi manzara?
twitter.com
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İnsanın aklına kar deyince onlar da geliyor:

İnsanın aklına kar deyince onlar da geliyor:
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Eskişehir'in soğuğu fena ama kar yağınca bambaşka...

Eskişehir'in soğuğu fena ama kar yağınca bambaşka...
twitter.com

Böyle kazalara dikkat:

Böyle kazalara dikkat:
twitter.com

Bunu bazen ben de düşünüyorum, neden her yere aynı yağmaz?

Bunu bazen ben de düşünüyorum, neden her yere aynı yağmaz?
twitter.com

Kara ekmek banılır mı ya? Ciddi ciddi soruyorum...

Kara ekmek banılır mı ya? Ciddi ciddi soruyorum...
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90 günlük hava tahminlerine bakıyorum ama şubat ayında gözüküyor, beklemedeyiz:

90 günlük hava tahminlerine bakıyorum ama şubat ayında gözüküyor, beklemedeyiz:
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Kar yağınca akla gelen o şey...

Kar yağınca akla gelen o şey...
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Türkiye'nin havası bu; her zaman değişir...

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35 sene arayla bir oluyor diyorlar ama...

35 sene arayla bir oluyor diyorlar ama...
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Ankara anca ayaz olsun, soğuk olsun.

Ankara anca ayaz olsun, soğuk olsun.
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Sizin yaşadığınız şehirlerde kar durumu nasıl? Yorumlarda buluşalım!

Sizin yaşadığınız şehirlerde kar durumu nasıl? Yorumlarda buluşalım!

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