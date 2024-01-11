Buraya da Yağsın! Eskişehir'e Yağan Karı Görenlerden Birbirinden Harika Tepkiler Geldi
Buraya da Yağsın! Eskişehir'e Yağan Karı Görenlerden Birbirinden Harika Tepkiler Geldi
Beklenen soğuk hava dalgası nihayet Türkiye'ye ulaştı. Yazdan bu yana sıcak hava dalgalarıyla boğuşan, yağmur ve kar yağmasını beklediğimiz ülkemize kar ve yağmur yağışları başladı. Karla kaplanan şehirlerimizden biri de Eskişehir oldu. Twitter'da @HavaForum, Eskişehir'in merkezlerinden biri olan Ulus Anıtı'na yağan karı bir video ile takipçilerine duyurdu. Gelin o eşsiz manzaraya, sonra da tepkilere hep birlikte bakalım.
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Soğuk hava dalgası Türkiye'nin sınırlarına ulaştı. Ülkemizin her bir bölgesinden kar manzaraları kameralara yansımaya devam ediyor. Doğu bölgelerimizden tutun da batıya kadar her yerde kar etkisini göstermiş durumda.
Twitter'da @HavaForum adlı sayfa, Eskişehir Ulus Anıtı'nın karla kaplı olduğu bir video paylaştı. Hava Forum'un paylaştığı o videoya sosyal medya kullanıcılarından birbirinden farklı tepkiler geldi.
Kar demek doğalgaz demektir...
Çok romantik değil mi manzara?
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İnsanın aklına kar deyince onlar da geliyor:
Eskişehir'in soğuğu fena ama kar yağınca bambaşka...
Böyle kazalara dikkat:
Bunu bazen ben de düşünüyorum, neden her yere aynı yağmaz?
Kara ekmek banılır mı ya? Ciddi ciddi soruyorum...
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90 günlük hava tahminlerine bakıyorum ama şubat ayında gözüküyor, beklemedeyiz:
Kar yağınca akla gelen o şey...
Türkiye'nin havası bu; her zaman değişir...
Yazın yanıyoruz da ondan.
Arnavutköy'e falan yağar anca. Bazı yüksek kesim sorunları...
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35 sene arayla bir oluyor diyorlar ama...
Ankara anca ayaz olsun, soğuk olsun.
Sizin yaşadığınız şehirlerde kar durumu nasıl? Yorumlarda buluşalım!
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