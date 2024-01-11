Buraya da Yağsın! Eskişehir'e Yağan Karı Görenlerden Birbirinden Harika Tepkiler Geldi

Beklenen soğuk hava dalgası nihayet Türkiye'ye ulaştı. Yazdan bu yana sıcak hava dalgalarıyla boğuşan, yağmur ve kar yağmasını beklediğimiz ülkemize kar ve yağmur yağışları başladı. Karla kaplanan şehirlerimizden biri de Eskişehir oldu. Twitter'da @HavaForum, Eskişehir'in merkezlerinden biri olan Ulus Anıtı'na yağan karı bir video ile takipçilerine duyurdu. Gelin o eşsiz manzaraya, sonra da tepkilere hep birlikte bakalım.