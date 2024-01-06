Kendileriyle Aşırı Tuhaf Olan İletişim Şekillerini Anlatarak Hepimizi Güldüren Twitter Mizahşörleri
Kendileriyle Aşırı Tuhaf Olan İletişim Şekillerini Anlatarak Hepimizi Güldüren Twitter Mizahşörleri
Yaş ilerledikçe insanın kendisiyle olan iletişimi de değişiyor. Hatta bir noktadan sonra insanın kendisiyle iletişim şekli o kadar değişik bir hale geliyor ki gülünesi ya da acınası oluyor. Twitter'da @nedeolsabiz adlı bir kullanıcı, 'Kendinizle iletişiminiz nasıl?' gönderisini paylaştı. Twitter'ın goygoycularından birbirinden komik, alaycı, iğneleyici, depresif, trajik tepkiler geldi. Gelin o yorumlara, alıntılara ve enteresan editlere hep birlikte bakalım.
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1. Yaşlandın be Ziya!
2. Beddua olabilir...
3. Çok açıklayıcı oldu:
4. Bazen cidden yeter!
5. Üzdü biraz.
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6. Cidden noldu o?
7. Her gece böyle olmayan da ne bileyim...
8. "Hep aynı hataları yapıp geceleri içsel hezeyan yaşarken beyin nöronlarımla ben" diyen bir kullanıcıdan:
9. Kendimle iletişim bilmem kaçıncı ders:
10. Oluyor böyle şeyler!
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11. Cillian Murphy gibi olanlar da yok değil:
12. Bunu yaşamayan yoktur işte:
13. Ah be!
14. Keşke söyleyebilsek!
15. Kafasında kuranlar için gelsin bu kesit:
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16. İşte olayı çözen biri:
17. Cidden bazen "alo" ama!
18. Gerçekten bunu yapan çok var:
19. Peki sizin kendinizle iletişiminiz nasıl? Yorumlarda buluşalım!
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