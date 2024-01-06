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Kendileriyle Aşırı Tuhaf Olan İletişim Şekillerini Anlatarak Hepimizi Güldüren Twitter Mizahşörleri

Kendileriyle Aşırı Tuhaf Olan İletişim Şekillerini Anlatarak Hepimizi Güldüren Twitter Mizahşörleri

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
06.01.2024 - 12:10

Yaş ilerledikçe insanın kendisiyle olan iletişimi de değişiyor. Hatta bir noktadan sonra insanın kendisiyle iletişim şekli o kadar değişik bir hale geliyor ki gülünesi ya da acınası oluyor. Twitter'da @nedeolsabiz adlı bir kullanıcı, 'Kendinizle iletişiminiz nasıl?' gönderisini paylaştı. Twitter'ın goygoycularından birbirinden komik, alaycı, iğneleyici, depresif, trajik tepkiler geldi. Gelin o yorumlara, alıntılara ve enteresan editlere hep birlikte bakalım.

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1. Yaşlandın be Ziya!

2. Beddua olabilir...

3. Çok açıklayıcı oldu:

3. Çok açıklayıcı oldu:
twitter.com

4. Bazen cidden yeter!

5. Üzdü biraz.

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6. Cidden noldu o?

7. Her gece böyle olmayan da ne bileyim...

8. "Hep aynı hataları yapıp geceleri içsel hezeyan yaşarken beyin nöronlarımla ben" diyen bir kullanıcıdan:

9. Kendimle iletişim bilmem kaçıncı ders:

10. Oluyor böyle şeyler!

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11. Cillian Murphy gibi olanlar da yok değil:

12. Bunu yaşamayan yoktur işte:

13. Ah be!

13. Ah be!
twitter.com

14. Keşke söyleyebilsek!

14. Keşke söyleyebilsek!
twitter.com

15. Kafasında kuranlar için gelsin bu kesit:

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16. İşte olayı çözen biri:

16. İşte olayı çözen biri:
twitter.com

17. Cidden bazen "alo" ama!

18. Gerçekten bunu yapan çok var:

18. Gerçekten bunu yapan çok var:
twitter.com

19. Peki sizin kendinizle iletişiminiz nasıl? Yorumlarda buluşalım!

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