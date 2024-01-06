Kendileriyle Aşırı Tuhaf Olan İletişim Şekillerini Anlatarak Hepimizi Güldüren Twitter Mizahşörleri

Yaş ilerledikçe insanın kendisiyle olan iletişimi de değişiyor. Hatta bir noktadan sonra insanın kendisiyle iletişim şekli o kadar değişik bir hale geliyor ki gülünesi ya da acınası oluyor. Twitter'da @nedeolsabiz adlı bir kullanıcı, 'Kendinizle iletişiminiz nasıl?' gönderisini paylaştı. Twitter'ın goygoycularından birbirinden komik, alaycı, iğneleyici, depresif, trajik tepkiler geldi. Gelin o yorumlara, alıntılara ve enteresan editlere hep birlikte bakalım.