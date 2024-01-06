Candan Erçetin'in Gamsız Hayat Şarkısındaki İlginç Bir Detay Goygoycuların Diline Düştü!
Candan Erçetin'in Gamsız Hayat Şarkısındaki İlginç Bir Detay Goygoycuların Diline Düştü!
Candan Erçetin'in Gamsız Hayat şarkısı Türk pop kültürüne damga vuran nadide parçalardan biri. 2002 yılında piyasaya çıkan şarkının klibi de bir o kadar seviliyor bizim insanımız arasında. Klibi ne kadar izlense izlensin bir detay var ki yıllar sonra @acarkizii adlı bir kullanıcının Twitter'da paylaştığı gönderiyle ortaya çıktı. Gelin önce şarkı hakkında bilgilere sonra tweetin goygoyuna hep birlikte bakalım.
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Candan Erçetin'in Gamsız Hayat şarkısını hepiniz hatırlarsınız. 2002 yılında 'Neden' adlı albümünde yer alan şarkı Türk müzik tarihinin akıllara kazınan en harika şarkılarından biridir.
Hepimizin hafızasında yer edinen şarkının sözleri ise bu şekilde:
Aylin Atalay ve Candan Erçetin tarafından yazılan parça o kadar popüler ki Lübnanlı Hristiyan şarkıcı Myriam Fares tarafından Arapça dilinde Enta El Hayat adıyla seslendirilmişti.
Şarkının Türkiye'de ve Orta Doğu'da popülerliği bir yana klibiyle de bizim toplumda çok izlenmişti. Klipteki bir detay ise geçtiğimiz günlerde bir Twitter kullanıcısının gözünden kaçmayarak gündeme geldi.
@acarkizii adlı bir kullanıcı, Candan Erçetin'in Gamsız Hayat klibindeki bir sahnede arka planda Che Guevara'nın fotoğrafının olduğuna bu tweet ile dikkat çekti.
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Arjantinli komünist devrimci olan ve 39 yaşındayken Bolivya'da öldürülen Che'nin klipte gözükmesi sosyal medyada epey bi' goygoy malzemesi oldu. Neden olmasın ki? Çünkü Che popüler kültürde önemli bir figür.
@acarkizii adlı kullanıcının gönderisine Che ile ilgili birbirinden goygoyvari yorumlar ve alıntılar geldi. Gelin isterseniz hemen onlara bi' bakalım.
Hayat işte:
Che nereden bilebilirdi ki bir gün Candan Erçetin'in klibinde yer alacağını...
Yorumları toplarken espri benim aklıma geldi ama yapan çıkmış ya.
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Herkes kendine göre bir detay yakalıyor işte:
Dedik ya herkesin detayı kendine:
Yok o daha sonra (Aftersun) geçecekmiş...
Olabilir, nereden bildiğimi sormayın.
Kendall Roy videolarının arkasına Gamsız Hayat eklemeyi azaltalım:
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Adıyamanlı ustam biraz abartmış sanki:
Bu içerikten sonra klibi tekrar izlemek isteyenleri ya da ilk defa izleyecekleri şöyle alalım:
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