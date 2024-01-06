Candan Erçetin'in Gamsız Hayat Şarkısındaki İlginç Bir Detay Goygoycuların Diline Düştü!

Candan Erçetin'in Gamsız Hayat şarkısı Türk pop kültürüne damga vuran nadide parçalardan biri. 2002 yılında piyasaya çıkan şarkının klibi de bir o kadar seviliyor bizim insanımız arasında. Klibi ne kadar izlense izlensin bir detay var ki yıllar sonra @acarkizii adlı bir kullanıcının Twitter'da paylaştığı gönderiyle ortaya çıktı. Gelin önce şarkı hakkında bilgilere sonra tweetin goygoyuna hep birlikte bakalım.