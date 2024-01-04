Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Twitter'da Sorulan "Erkeklerle İletişiminiz Nasıl?" Sorusuna Gelen Yanıtlara Gülmekten Karnınız Ağrıyacak!

Twitter'da Sorulan "Erkeklerle İletişiminiz Nasıl?" Sorusuna Gelen Yanıtlara Gülmekten Karnınız Ağrıyacak!

Goygoy
themyscira - Misafir Editör
05.01.2024 - 01:27

Twitter'da gün geçmiyor ki yeni bir konu gündem olmasın... Bu kez de bir kullanıcının sorduğu 'Erkeklerle iletişiminiz nasıl?' sorusu Twitter'ın nabzını tuttu. Gelen yanıtlar ise herkesi güldürmeye yetti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Twitter'da @makmezelsu adlı bir kullanıcı, çok can alıcı bir soru sordu.

Twitter'da @makmezelsu adlı bir kullanıcı, çok can alıcı bir soru sordu.

1. Gelen yanıtlar ortalığı kırdı geçirdi!

2. 👇

3. 👇

3. 👇
twitter.com

4. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

5. 👇

6. 👇

7. 👇

7. 👇
twitter.com

8. 👇

9. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

10. 👇

11. 👇

12. 👇

13. 👇

14. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda

15. 👇

16. 👇

17. 👇

18. 👇

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın