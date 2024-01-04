Twitter'da Sorulan "Erkeklerle İletişiminiz Nasıl?" Sorusuna Gelen Yanıtlara Gülmekten Karnınız Ağrıyacak!
Twitter'da Sorulan "Erkeklerle İletişiminiz Nasıl?" Sorusuna Gelen Yanıtlara Gülmekten Karnınız Ağrıyacak!
Twitter'da gün geçmiyor ki yeni bir konu gündem olmasın... Bu kez de bir kullanıcının sorduğu 'Erkeklerle iletişiminiz nasıl?' sorusu Twitter'ın nabzını tuttu. Gelen yanıtlar ise herkesi güldürmeye yetti!
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Twitter'da @makmezelsu adlı bir kullanıcı, çok can alıcı bir soru sordu.
1. Gelen yanıtlar ortalığı kırdı geçirdi!
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