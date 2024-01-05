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Babalarıyla Olan Karmaşık İletişimlerini Mizaha Dökerek Güldüren Kişiler

Babalarıyla Olan Karmaşık İletişimlerini Mizaha Dökerek Güldüren Kişiler

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
05.01.2024 - 14:13

Babayla olan iletişim şekli karmaşık bir kavram. Arkadaş gibi olanlar, kan davalı gibi olanlar, kanka gibi olanlar, resmiyet sınırlarını aşmayanlar... Bu konu üzerine yazılmış romanlar, filmler, oyunlar var. Bir Twitter kullanıcısı da durumu merak edip timeline'a sordu. Yarı komik, yarı ciddi yanıtlar geldi.

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Soru şöyleydi...

Soru şöyleydi...
twitter.com

Yanıtlar da şöyle...

Yanıtlar da şöyle...
twitter.com

Çaycı amca son zamanların popüler kişilerinden.

Sert bir ilişkiye sahip olanlar da var.

Bu tip bir ilişki...

Bu tip bir ilişki...
twitter.com
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Kısa ve net!

Kısa ve net!
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Şehzademiz...

Şöyle ortamı olanlar da var.

Şöyle ortamı olanlar da var.
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Resmi takılanlar...

Resmi takılanlar...
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Şakacılar...

Şakacılar...
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