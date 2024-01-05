Babalarıyla Olan Karmaşık İletişimlerini Mizaha Dökerek Güldüren Kişiler
Babalarıyla Olan Karmaşık İletişimlerini Mizaha Dökerek Güldüren Kişiler
Babayla olan iletişim şekli karmaşık bir kavram. Arkadaş gibi olanlar, kan davalı gibi olanlar, kanka gibi olanlar, resmiyet sınırlarını aşmayanlar... Bu konu üzerine yazılmış romanlar, filmler, oyunlar var. Bir Twitter kullanıcısı da durumu merak edip timeline'a sordu. Yarı komik, yarı ciddi yanıtlar geldi.
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Soru şöyleydi...
Yanıtlar da şöyle...
Bu tip bir ilişki...
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Kısa ve net!
Şöyle ortamı olanlar da var.
Resmi takılanlar...
Şakacılar...
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