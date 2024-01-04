Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri
Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım Kurtlar Vadisi ile birlikte perşembe günlerinin vazgeçilmezi olan derlememizde mizah radarına kimler takılmış?
İyi eğlenceler 😎
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Başlıyoruz!
Hiç mi yok?
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Yılların bitmeyen tavuk muhabbeti...
Kendi silahıyla vurmuş.
Kişi kendinden bilirmiş.
Durum böyle.
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O kadar olmuş mu?
Yediği ayazı çabuk unutmuş.
Suudi Arabistan'da iptal edilen maça istinaden...
Neden Yalova?
👇
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Mahremiyet önemli!
Bu son!
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