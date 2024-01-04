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Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Küfürsüz de Komik Olunabileceğini Kanıtlayan Kadınlardan Haftanın En Çok Güldüren Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.01.2024 - 17:24

Geçtiğimiz hafta herkesi neşelendiren tweetlerin pek çoğunda kadın kullanıcıların imzası vardı. Bakalım Kurtlar Vadisi ile birlikte perşembe günlerinin vazgeçilmezi olan derlememizde mizah radarına kimler takılmış?

İyi eğlenceler 😎

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Başlıyoruz!

Başlıyoruz!
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Hiç mi yok?

Hiç mi yok?
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İyi kesit!

👇

👇

Tam olarak böyle bir his...

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👇

👇
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Yılların bitmeyen tavuk muhabbeti...

Yılların bitmeyen tavuk muhabbeti...
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Kendi silahıyla vurmuş.

Kendi silahıyla vurmuş.
twitter.com

Kişi kendinden bilirmiş.

Kişi kendinden bilirmiş.
twitter.com

Durum böyle.

Durum böyle.
twitter.com
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O kadar olmuş mu?

O kadar olmuş mu?
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Yediği ayazı çabuk unutmuş.

Yediği ayazı çabuk unutmuş.
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Suudi Arabistan'da iptal edilen maça istinaden...

Suudi Arabistan'da iptal edilen maça istinaden...
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Neden Yalova?

Neden Yalova?
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👇

👇
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Mahremiyet önemli!

Mahremiyet önemli!
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Bu son!

Bu son!
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Haftaya tekrar görüşmek üzere 👋

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