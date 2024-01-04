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Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Küçüklük Hallerinden Komik Yanılsamalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Küçüklük Hallerinden Komik Yanılsamalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
04.01.2024 - 18:18

Bakalım yılın ilk Perşembe gününü kimler şenlendirmiş?

İyi eğlenceler 🚀

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Başlayalım!

Başlayalım!
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Herkesin kendi beğenisi

Herkesin kendi beğenisi
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👇

👇
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👇

👇

Çok sert.

Çok sert.
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Bu nasıl bir fantazidir?

Bu nasıl bir fantazidir?
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Bu nasıl bir betimlemedir!

Bu nasıl bir betimlemedir!
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Prodüksiyondan kaçmamış.

Prodüksiyondan kaçmamış.
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Bu çocuğa ne oldu?

Bu çocuğa ne oldu?
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Hayal gücünün zirvesi...

Hayal gücünün zirvesi...
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Bazı sayısal şakalar...

Bazı sayısal şakalar...
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Cast işinde zirve!

Cast işinde zirve!
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Yarın tekrar görüşmek üzere 👋

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Vengo

Deniz kestanesi fotosu, Afro saç 😊 çocukluğumuzun efsane futbolcusu Gullit

oleyyyy oleyy

çalışmamı engelliyor diye telefonu başka odaya kitlemek veeee işte ben 😂

game host

Turabi iyidir ya