Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Küçüklük Hallerinden Komik Yanılsamalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Kızılcık Şerbeti Oyuncularının Küçüklük Hallerinden Komik Yanılsamalara Son 24 Saatin Viral Tweetleri
Bakalım yılın ilk Perşembe gününü kimler şenlendirmiş?
İyi eğlenceler 🚀
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Başlayalım!
Herkesin kendi beğenisi
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Çok sert.
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Bu nasıl bir fantazidir?
Bu nasıl bir betimlemedir!
Prodüksiyondan kaçmamış.
Bu çocuğa ne oldu?
Hayal gücünün zirvesi...
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Bazı sayısal şakalar...
Cast işinde zirve!
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Deniz kestanesi fotosu, Afro saç 😊 çocukluğumuzun efsane futbolcusu Gullit
çalışmamı engelliyor diye telefonu başka odaya kitlemek veeee işte ben 😂
Turabi iyidir ya