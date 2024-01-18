Kanada'da -36 Derece Soğukta Havada Asılı Duran Tuvalet Kağıdı Goygoycuların Diline Düştü!

Her ülkenin soğuğu bir başkadır ama Kanada'nınki de bir ayrıdır. Öyle ki eksilerin altına düşen soğuklar yaşayan bu ülkede sadece insanlar donmakla kalmaz eşyalar bile donabilir. Twitter'da @HavaForum adlı hesap, Kanada'da soğuktan havada asılı duran bir tuvalet kağıdının videosunu paylaştı. Tabii bizim mizahşör, analizsever ve gıybetçi kullanıcılarımızdan da donan rulo kağıda yorumlar gecikmedi.