Kanada'da -36 Derece Soğukta Havada Asılı Duran Tuvalet Kağıdı Goygoycuların Diline Düştü!
Kanada'da -36 Derece Soğukta Havada Asılı Duran Tuvalet Kağıdı Goygoycuların Diline Düştü!
Her ülkenin soğuğu bir başkadır ama Kanada'nınki de bir ayrıdır. Öyle ki eksilerin altına düşen soğuklar yaşayan bu ülkede sadece insanlar donmakla kalmaz eşyalar bile donabilir. Twitter'da @HavaForum adlı hesap, Kanada'da soğuktan havada asılı duran bir tuvalet kağıdının videosunu paylaştı. Tabii bizim mizahşör, analizsever ve gıybetçi kullanıcılarımızdan da donan rulo kağıda yorumlar gecikmedi.
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Biz sosyal medyada Türkiye'nin soğuklarını konuşuyoruz ama dünya genelinde öyle soğuklar yaşayan ülkeler var ki bazen sıra dışı olaylar yaşanıyor. En azından Türkiye'den bakınca çok sıra dışı geliyor.
Sayın okuyucular şimdiki durağımız dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Kanada. İnsanın içine işleyen soğuk havasıyla meşhur Kanada, geçtiğimiz günlerde -36 dereceyi gördü. Evet -36.
Videoyu gören kullanıcılardan da birbirinden enteresan ve trajikomik yorumlar gecikmedi tabii. Hadi gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.
Kanada'ya göçmek isteyenler tekrar düşünsün.
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Hiç sorma, orası daha fena.
Tuvalet kağıdı deyip geçmeyelim:
Evet, yanlış okumadınız.
Böyle bir şey olabilir mi?
-36'da ipe gerek yok bence.
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Eyleme çıkmış diyorlar.
Yap sonra başka yerin de donsun.
Aradığım yorum:
Tuvalet kağıdına duyar kasabilirim az kaldı, ah be neler gelmiş başına.
6 katlı falan herhalde bu...
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Böyle iltica olmaz olsun.
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