Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Kanada'da -36 Derece Soğukta Havada Asılı Duran Tuvalet Kağıdı Goygoycuların Diline Düştü!

Kanada'da -36 Derece Soğukta Havada Asılı Duran Tuvalet Kağıdı Goygoycuların Diline Düştü!

Twitter Goygoy Kanada
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
18.01.2024 - 12:32

Her ülkenin soğuğu bir başkadır ama Kanada'nınki de bir ayrıdır. Öyle ki eksilerin altına düşen soğuklar yaşayan bu ülkede sadece insanlar donmakla kalmaz eşyalar bile donabilir. Twitter'da @HavaForum adlı hesap, Kanada'da soğuktan havada asılı duran bir tuvalet kağıdının videosunu paylaştı. Tabii bizim mizahşör, analizsever ve gıybetçi kullanıcılarımızdan da donan rulo kağıda yorumlar gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Biz sosyal medyada Türkiye'nin soğuklarını konuşuyoruz ama dünya genelinde öyle soğuklar yaşayan ülkeler var ki bazen sıra dışı olaylar yaşanıyor. En azından Türkiye'den bakınca çok sıra dışı geliyor.

Sayın okuyucular şimdiki durağımız dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Kanada. İnsanın içine işleyen soğuk havasıyla meşhur Kanada, geçtiğimiz günlerde -36 dereceyi gördü. Evet -36.

Sayın okuyucular şimdiki durağımız dünyanın en soğuk ülkelerinden biri olan Kanada. İnsanın içine işleyen soğuk havasıyla meşhur Kanada, geçtiğimiz günlerde -36 dereceyi gördü. Evet -36.

Öyle ki bırakın insanların donmasını, eşyalar bile dışarıda donmaya başladı. Twitter'da @HavaForum adlı hesap, Kanada'da soğukta havada asılı duran bir tuvalet kağıdının videosunu paylaştı.

Videoyu gören kullanıcılardan da birbirinden enteresan ve trajikomik yorumlar gecikmedi tabii. Hadi gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Videoyu gören kullanıcılardan da birbirinden enteresan ve trajikomik yorumlar gecikmedi tabii. Hadi gelin o yorumlara hep birlikte bakalım.

Kanada'ya göçmek isteyenler tekrar düşünsün.

Kanada'ya göçmek isteyenler tekrar düşünsün.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Hiç sorma, orası daha fena.

Hiç sorma, orası daha fena.
twitter.com

Tuvalet kağıdı deyip geçmeyelim:

Tuvalet kağıdı deyip geçmeyelim:
twitter.com

Evet, yanlış okumadınız.

Evet, yanlış okumadınız.
twitter.com

Böyle bir şey olabilir mi?

Böyle bir şey olabilir mi?
twitter.com

-36'da ipe gerek yok bence.

-36'da ipe gerek yok bence.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Eyleme çıkmış diyorlar.

Eyleme çıkmış diyorlar.
twitter.com

Yap sonra başka yerin de donsun.

Yap sonra başka yerin de donsun.
twitter.com

Aradığım yorum:

Aradığım yorum:
twitter.com

Tuvalet kağıdına duyar kasabilirim az kaldı, ah be neler gelmiş başına.

Tuvalet kağıdına duyar kasabilirim az kaldı, ah be neler gelmiş başına.
twitter.com

6 katlı falan herhalde bu...

6 katlı falan herhalde bu...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Böyle iltica olmaz olsun.

Böyle iltica olmaz olsun.
twitter.com

İyi fikir:

İyi fikir:
twitter.com

Bunlar da İlgini Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?