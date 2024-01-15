Kızını Erkeklerden Korumak İçin Taktik Geliştiren Babaya Gelen Yorumları Okuyunca Siz de Hak Vereceksiniz!

Babalar çocuklarına karşı bazen çok korumacı olabilirler. Ama söz konusu kızları olunca bu koruma taktikleri oldukça değişkenlik gösterir. Twitter'da @drfaithdz adlı kullanıcı, kızını erkeklerden korumak için 'çiçek taktiği' geliştirmiş. Gelin önce onun paylaşımına, sonra da kullanıcılardan gelen birbirinden farklı tepkilere hep birlikte bakalım.