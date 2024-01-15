Kızını Erkeklerden Korumak İçin Taktik Geliştiren Babaya Gelen Yorumları Okuyunca Siz de Hak Vereceksiniz!
Kızını Erkeklerden Korumak İçin Taktik Geliştiren Babaya Gelen Yorumları Okuyunca Siz de Hak Vereceksiniz!
Babalar çocuklarına karşı bazen çok korumacı olabilirler. Ama söz konusu kızları olunca bu koruma taktikleri oldukça değişkenlik gösterir. Twitter'da @drfaithdz adlı kullanıcı, kızını erkeklerden korumak için 'çiçek taktiği' geliştirmiş. Gelin önce onun paylaşımına, sonra da kullanıcılardan gelen birbirinden farklı tepkilere hep birlikte bakalım.
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Kız babası olmak bu dünyada en çok gurur verici şeylerden biridir. Hal böyle olunca öyle babalar var ki kızlarını dış dünyanın tehlikelerinden korumak için çok farklı stratejilere başvururlar.
Özellikle de erkeklerden korumak için... Zira Twitter aleminde erkekler hakkında birbirinden olumsuz ve eleştirel yorumlar yapmak, analizler ortaya koymak çok revaçta. Aynı şey kadınlar üzerinden de geçerli tabii. Ama şimdilik konumuz erkekler.
Twitter'da @drfaithdz adlı kullanıcı, "Kızıma ara sıra çiçek alıyorum ki ileride ona çiçek alan ilk erkeğe hemen gönlünü kaptırmasın" notuyla bir fotoğraf paylaştı.
Kullanıcının paylaşımı 2.5 milyon görüntülenme ve pek çok tepki aldı. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.
Kız çocuklarının gözünde babalar kahraman gibidir:
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O ihtimal de var tabii...
Olabilir mi?
Her ilgiyi sevgi zannetmeyecek... Bu laf o kadar doğru ki:
Çam ağacı mı o?
Bu da güzel bir şartlandırmaymış:
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Harika bi' tespit!
Rol çalmak mı oluyor bu şimdi?
Seviye baya düşmüş desene...
Bu doğru, arıyoruz.
İroni mi bu şimdi?
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Bu yorum üzdü.
Aile ne vermezse onu istiyoruz sanırım...
Bu da erkek babası versiyonu herhalde...
Böyle babalar da var işte:
İyi hissettiren babaya bravo!
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İşte işin olumlu tarafından bakmak diye buna denir:
Babalar biraz 'taktikçi'dir!
Ya bu babaların içi ne kadar doluymuş daha ortada olmayan damatlara...
Uç bir örnek ama maalesef yaşanıyor bunlar:
+1
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Sizce kız babalarının bu taktiği ne kadar doğru? Sizin babanız da böyle şeyler yaptı mı? Yorumlara buyrun!
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