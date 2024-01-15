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Kızını Erkeklerden Korumak İçin Taktik Geliştiren Babaya Gelen Yorumları Okuyunca Siz de Hak Vereceksiniz!

Kızını Erkeklerden Korumak İçin Taktik Geliştiren Babaya Gelen Yorumları Okuyunca Siz de Hak Vereceksiniz!

Twitter Goygoy
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
15.01.2024 - 12:30

Babalar çocuklarına karşı bazen çok korumacı olabilirler. Ama söz konusu kızları olunca bu koruma taktikleri oldukça değişkenlik gösterir. Twitter'da @drfaithdz adlı kullanıcı, kızını erkeklerden korumak için 'çiçek taktiği' geliştirmiş. Gelin önce onun paylaşımına, sonra da kullanıcılardan gelen birbirinden farklı tepkilere hep birlikte bakalım.

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Kız babası olmak bu dünyada en çok gurur verici şeylerden biridir. Hal böyle olunca öyle babalar var ki kızlarını dış dünyanın tehlikelerinden korumak için çok farklı stratejilere başvururlar.

Özellikle de erkeklerden korumak için... Zira Twitter aleminde erkekler hakkında birbirinden olumsuz ve eleştirel yorumlar yapmak, analizler ortaya koymak çok revaçta. Aynı şey kadınlar üzerinden de geçerli tabii. Ama şimdilik konumuz erkekler.

Özellikle de erkeklerden korumak için... Zira Twitter aleminde erkekler hakkında birbirinden olumsuz ve eleştirel yorumlar yapmak, analizler ortaya koymak çok revaçta. Aynı şey kadınlar üzerinden de geçerli tabii. Ama şimdilik konumuz erkekler.

Twitter'da @drfaithdz adlı kullanıcı, "Kızıma ara sıra çiçek alıyorum ki ileride ona çiçek alan ilk erkeğe hemen gönlünü kaptırmasın" notuyla bir fotoğraf paylaştı.

Twitter'da @drfaithdz adlı kullanıcı, "Kızıma ara sıra çiçek alıyorum ki ileride ona çiçek alan ilk erkeğe hemen gönlünü kaptırmasın" notuyla bir fotoğraf paylaştı.
twitter.com

Kullanıcının paylaşımı 2.5 milyon görüntülenme ve pek çok tepki aldı. Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım.

Kız çocuklarının gözünde babalar kahraman gibidir:

Kız çocuklarının gözünde babalar kahraman gibidir:
twitter.com
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O ihtimal de var tabii...

O ihtimal de var tabii...
twitter.com

Olabilir mi?

Olabilir mi?
twitter.com

Her ilgiyi sevgi zannetmeyecek... Bu laf o kadar doğru ki:

Her ilgiyi sevgi zannetmeyecek... Bu laf o kadar doğru ki:
twitter.com

Çam ağacı mı o?

Çam ağacı mı o?
twitter.com

Bu da güzel bir şartlandırmaymış:

Bu da güzel bir şartlandırmaymış:
twitter.com
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Harika bi' tespit!

Harika bi' tespit!
twitter.com

Rol çalmak mı oluyor bu şimdi?

Rol çalmak mı oluyor bu şimdi?
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Seviye baya düşmüş desene...

Seviye baya düşmüş desene...
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Bu doğru, arıyoruz.

Bu doğru, arıyoruz.
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İroni mi bu şimdi?

İroni mi bu şimdi?
twitter.com
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Bu yorum üzdü.

Bu yorum üzdü.
twitter.com

Aile ne vermezse onu istiyoruz sanırım...

Aile ne vermezse onu istiyoruz sanırım...
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Bu da erkek babası versiyonu herhalde...

Bu da erkek babası versiyonu herhalde...
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Böyle babalar da var işte:

Böyle babalar da var işte:
twitter.com

İyi hissettiren babaya bravo!

İyi hissettiren babaya bravo!
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İşte işin olumlu tarafından bakmak diye buna denir:

İşte işin olumlu tarafından bakmak diye buna denir:
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Babalar biraz 'taktikçi'dir!

Babalar biraz 'taktikçi'dir!
twitter.com

Ya bu babaların içi ne kadar doluymuş daha ortada olmayan damatlara...

Ya bu babaların içi ne kadar doluymuş daha ortada olmayan damatlara...
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Uç bir örnek ama maalesef yaşanıyor bunlar:

Uç bir örnek ama maalesef yaşanıyor bunlar:
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+1

+1
twitter.com
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Sizce kız babalarının bu taktiği ne kadar doğru? Sizin babanız da böyle şeyler yaptı mı? Yorumlara buyrun!

Sizce kız babalarının bu taktiği ne kadar doğru? Sizin babanız da böyle şeyler yaptı mı? Yorumlara buyrun!
twitter.com

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