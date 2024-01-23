Küvet ve Mezarlık Sahnesiyle Dillere Dolanan 'Saltburn' Filmine İzleyicilerden Gelen Tepkiler

2023 yılında gösterime giren 'Saltburn', ayrıcalıkların ve arzuların hikayesini anlatan benzersiz bir hikaye. Film, Oxford Üniversitesi öğrencisi Oliver ile aristokrat bir aileden gelen Felix'in arasında giderek zorlaşan ilişkiyi konu alıyor. Yayınlandığı ilk günden beri iddialı, sıra dışı ve vurucu sahneleriyle adını sinema tarihine yazdıracak olan 'Saltburn' filmi hakkında gelin önce sizlere bilgi verelim, sonra da izleyenlerden tepkilere bakalım.