Küvet ve Mezarlık Sahnesiyle Dillere Dolanan 'Saltburn' Filmine İzleyicilerden Gelen Tepkiler
Küvet ve Mezarlık Sahnesiyle Dillere Dolanan 'Saltburn' Filmine İzleyicilerden Gelen Tepkiler
2023 yılında gösterime giren 'Saltburn', ayrıcalıkların ve arzuların hikayesini anlatan benzersiz bir hikaye. Film, Oxford Üniversitesi öğrencisi Oliver ile aristokrat bir aileden gelen Felix'in arasında giderek zorlaşan ilişkiyi konu alıyor. Yayınlandığı ilk günden beri iddialı, sıra dışı ve vurucu sahneleriyle adını sinema tarihine yazdıracak olan 'Saltburn' filmi hakkında gelin önce sizlere bilgi verelim, sonra da izleyenlerden tepkilere bakalım.
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2023 yılının sonlarına doğru Prime Video'da yayınlanan 'Saltburn' filmi sıra dışı ve tartışmalı sahneleriyle son zamanların en dikkat çeken yapımlarından biri.
Filmin yönetmen ve senaristliğini 'Promising Young Woman' filmiyle 2021 yılında En İyi Senaryo Oscar'ını kazanan Emerald Fennel üstleniyor. Başrollerde ise Barry Keoghan, Jacob Elordi, Rosamund Pike gibi son zamanların en yetenekli oyuncuları yer alıyor.
Barry Keoghan, 'The Banshees of Inisherin' filmindeki Dominic Kearney rolüyle hafızalarımıza çoktan kazınmışken...
Jacob Elordi ise HBO dizisi Euphoria'daki Nate Jacobs rolüyle herkes tarafından beğeniliyor.
'Saltburn' ise Barry Keoghan'ın canlandırdığı Oliver karakteri ile Jacob Elordi'nin hayat verdiği Felix arasında geçen olayları konu alıyor. Oxford Üniversitesi'nde öğrenci olan Oliver, Felix'ten hoşlanır ve bir şekilde onunla arkadaş olur. Aristokrat bir aileden gelen Felix, Oliver'ı yaz tatili için adı 'Saltburn' olan devasa malikanesine çağırır.
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Filmi izlemeyenler için fazla spoiler vermeyelim ancak 'Saltburn'de sınıf çatışması, yoğunlaşmış arzular, saflığın bozulması, giderek artan psikolojik gerilim ve şiddet çokça var. Özellikle küvet ve mezar sahnesi izleyenler için şok yaratacak cinsten. Öyle ki sosyal medyada filmle ilgili tepkiler de bu yönde.
Gelin o tepkilere hep birlikte bakalım...
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Siz 'Saltburn'ü izlediniz mi? Yorumlara buyrun!
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