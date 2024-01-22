Kayahan'ın Kızı, Babasının Hayatının Anlatıldığı Filmde Görmek İstediği Oyuncuları Açıkladı
Kayahan'ın Kızı, Babasının Hayatının Anlatıldığı Filmde Görmek İstediği Oyuncuları Açıkladı
Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/kayahan-in-h...
2015'te hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın hayatı film olacak. Ünlü sanatçının kızı Beste Açar, babasının hayatının anlatıldığı film için hangi oyuncuları düşündüğünü açıkladı. Detaylar içerikte!
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Türk pop müziğinin en harika sanatçılarından biri olan Kayahan'ı 2015 yılında kaybetmiştik hatırlarsanız. Kendisi hem Nilüfer'e verdiği eşsiz şarkılarla hem de 'Gönül Sayfam', 'Kar Taneleri' ve 'Odalarda Işıksızım' gibi buraya yazsak sığmayacak aşk şarkılarıyla tüm Türkiye'nin en sevdiği sanatçılardan biriydi.
Geçtiğimiz günlerde Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının biyografik filminin çekileceğini ve filmde oynamasını düşündüğü ünlü isimleri açıkladı.
Sözcü'de yer alan habere göre Beste Açar açıklamasında,
Beste Açar'ın Kayahan filminde oynaması için aklında iki ünlü isim var demiştik. Bu isimlerden biri Pis Yedili'nin Cimbom'u, Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece. Beste Açar yaptığı açıklamada "Eda'yı çok beğeniyorum. Ona teklif götüreceğiz. Kabul ederse filmde beni oynamasını çok isterim" sözlerini dile getirdi.
Peki Kayahan'ı oynaması düşünülen isim kim?
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Bergen, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Dilber Ay derken Türk müziğinin usta isimlerinin hayatları bir bir film oluyor. Sıra Kayahan'da. Bakalım beyazperdede daha başka hangi sanatçıların hayatına tanık olacağız?
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