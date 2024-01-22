Kayahan'ın Kızı, Babasının Hayatının Anlatıldığı Filmde Görmek İstediği Oyuncuları Açıkladı

Beste Açar, babasını kimin oynayacağına yönelik yaptığı konuşmasında 'Babam için kesin bir oyuncu belirlemedim ama Yiğit Kirazcı'yı düşünüyoruz. Kirazcı'nın da tıpkı babam gibi zayıf, saçları kıvırcık ve çenesinde gamzesi var. Babamın gençlik hallerine çok benziyor' dedi.