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Kayahan'ın Kızı, Babasının Hayatının Anlatıldığı Filmde Görmek İstediği Oyuncuları Açıkladı

Kayahan'ın Kızı, Babasının Hayatının Anlatıldığı Filmde Görmek İstediği Oyuncuları Açıkladı

Magazin film
Elif Ateş Dereli
Elif Ateş Dereli - Onedio Üyesi
22.01.2024 - 12:21

2015'te hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta ismi Kayahan'ın hayatı film olacak. Ünlü sanatçının kızı Beste Açar, babasının hayatının anlatıldığı film için hangi oyuncuları düşündüğünü açıkladı. Detaylar içerikte!

Kaynak: https://www.sozcu.com.tr/kayahan-in-h...
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Türk pop müziğinin en harika sanatçılarından biri olan Kayahan'ı 2015 yılında kaybetmiştik hatırlarsanız. Kendisi hem Nilüfer'e verdiği eşsiz şarkılarla hem de 'Gönül Sayfam', 'Kar Taneleri' ve 'Odalarda Işıksızım' gibi buraya yazsak sığmayacak aşk şarkılarıyla tüm Türkiye'nin en sevdiği sanatçılardan biriydi.

Türk pop müziğinin en harika sanatçılarından biri olan Kayahan'ı 2015 yılında kaybetmiştik hatırlarsanız. Kendisi hem Nilüfer'e verdiği eşsiz şarkılarla hem de 'Gönül Sayfam', 'Kar Taneleri' ve 'Odalarda Işıksızım' gibi buraya yazsak sığmayacak aşk şarkılarıyla tüm Türkiye'nin en sevdiği sanatçılardan biriydi.

Geçtiğimiz günlerde Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının biyografik filminin çekileceğini ve filmde oynamasını düşündüğü ünlü isimleri açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde Kayahan'ın kızı Beste Açar, babasının biyografik filminin çekileceğini ve filmde oynamasını düşündüğü ünlü isimleri açıkladı.

Sözcü'de yer alan habere göre Beste Açar açıklamasında,

Sözcü'de yer alan habere göre Beste Açar açıklamasında,

'Filmin hikayesini oluşturduk ve yapımcılarla da görüşmeye başladık. Babamın hayatının anlatılacağı filmin çekimlerine mayıs ayında başlayacağız. Babamın 1969-1990 yılları arasında neler yaşadığını anlatacağız çünkü kimse onun hangi yollardan geçerek Kayahan olduğunu bilmiyor' dedi.

Beste Açar'ın Kayahan filminde oynaması için aklında iki ünlü isim var demiştik. Bu isimlerden biri Pis Yedili'nin Cimbom'u, Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece. Beste Açar yaptığı açıklamada "Eda'yı çok beğeniyorum. Ona teklif götüreceğiz. Kabul ederse filmde beni oynamasını çok isterim" sözlerini dile getirdi.

Beste Açar'ın Kayahan filminde oynaması için aklında iki ünlü isim var demiştik. Bu isimlerden biri Pis Yedili'nin Cimbom'u, Yasak Elma dizisinin Yıldız'ı Eda Ece. Beste Açar yaptığı açıklamada "Eda'yı çok beğeniyorum. Ona teklif götüreceğiz. Kabul ederse filmde beni oynamasını çok isterim" sözlerini dile getirdi.

Peki Kayahan'ı oynaması düşünülen isim kim?

Peki Kayahan'ı oynaması düşünülen isim kim?

Beste Açar, babasını kimin oynayacağına yönelik yaptığı konuşmasında 'Babam için kesin bir oyuncu belirlemedim ama Yiğit Kirazcı'yı düşünüyoruz. Kirazcı'nın da tıpkı babam gibi zayıf, saçları kıvırcık ve çenesinde gamzesi var. Babamın gençlik hallerine çok benziyor' dedi.

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Bergen, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Dilber Ay derken Türk müziğinin usta isimlerinin hayatları bir bir film oluyor. Sıra Kayahan'da. Bakalım beyazperdede daha başka hangi sanatçıların hayatına tanık olacağız?

Bergen, Müslüm Gürses, Cem Karaca, Dilber Ay derken Türk müziğinin usta isimlerinin hayatları bir bir film oluyor. Sıra Kayahan'da. Bakalım beyazperdede daha başka hangi sanatçıların hayatına tanık olacağız?

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