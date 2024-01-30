Henry Cavill'in Antalya'da Çekilen Filminin Fragmanına Birbirinden Enteresan Yorumlar Geldi!
Henry Cavill'in Antalya'da Çekilen Filminin Fragmanına Birbirinden Enteresan Yorumlar Geldi!
19 Nisan'da vizyona girecek olan, yönetmen koltuğunda Guy Ritchie'nin oturduğu 'The Minister of Uncentlemanly Warfare' filminden ilk fragman geldi. Gelin önce film hakkındaki detaylara, sonra fragmana ve sonra da gelen yorumlara hep birlikte bakalım.
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'The Minister of Uncentlemanly Warfare', 2024 yılının en merakla beklenen filmlerinden biri. Onu bu kadar merak konusu yapan da hiç kuşkusuz yönetmen koltuğunda Sherlock Holmes filminin usta yönetmeni Guy Ritchie'nin oturması...
Tabii Guy Ritchie'ye söz gelmişken Snatch, The Man from U.N.C.L.E. ve The Gentlemen gibi efsane filmlerini de unutmamak gerekir. O yüzden diyoruz ki 'The Minister of Uncentlemanly Warfare' filminden de beklenti bir o kadar yüksek.
Damien Lewis'in 2014 tarihli 'Churchill's Secret Warriors' kitabından uyarlama olan bu film, gerçek bir hikaye ve 1939 yılında 2. Dünya Savaşı'nda geçiyor. İngiliz orduları Almanya karşısında yenik düşerken Winston Churcill'in kurduğu bir asker grubu düşman hatlarına sızar ve Nazilere karşı önemli galibiyetler kazanır.
Aksiyon ve casusluk türündeki filmin başrolünde Henry Cavill var desek peki ne dersiniz? Bizim sevgili 'eski' Witcherımız bu filmde Gus March-Phillips karakterini canlandırıyor. Filmde Cavill'e Eiza Gonzalez ve Alan Ritchson eşlik ediyor.
ABD'deki vizyon tarihi 19 Nisan olarak açıklanan filmin çekimlerinin bir kısmı Antalya'da yapılmıştı hatırlarsanız. Guy Ritchie Antalya'yı çok sevmiş olacak ki 'Servet Operasyonu'ndan sonra bu filmi de orada çekmek istemiş.
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'Servet Operasyonu' demişken Jason Statham'ın başrolde olduğu filmde Kaan Urgancıoğlu'nu izledik demeyi es geçmeyelim.
Bugün 'The Minister of Uncentlemanly Warfare' filminden ilk fragman geldi. Fragmanı izleyince göreceksiniz tam bir Guy Ritchie işi! İşte buradan izleyebilirsiniz:
Peki sosyal medyada fragman hakkında neler konuşuldu? Hemen onlara bakalım:
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Siz fragmanı ve Henry Cavill'in karakterini nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım!
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