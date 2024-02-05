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Şık Olmanın Bedeli Artık Bizi Şaşırtmasa da Hande Erçel Gibi Giyinmek Kaç Paraya Mal Olabilir?

Şık Olmanın Bedeli Artık Bizi Şaşırtmasa da Hande Erçel Gibi Giyinmek Kaç Paraya Mal Olabilir?

Hande Erçel
GNS
GNS - Onedio Editörü
05.02.2024 - 11:06

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bu yıl leyleği havada görerek başladı biliyorsunuz. Yeni yılı Bali'de karşılayan ikili bu sefer de soluğu önce Budapeşte'de, ardından Londra'da aldı. Hande Erçel'in çok beğenilen Londra tarzının bedeli ise yine ve yeniden dudak uçuklattı. Peki Hande Erçel gibi giyinmek kaç paraya mal oluyor?

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Bir süredir dilimizden düşmeyen romantik çiftimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti 2024'e bomba gibi girdi.

Bir süredir dilimizden düşmeyen romantik çiftimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti 2024'e bomba gibi girdi.

Hande Erçel'in kariyerinde attığı yeni adımları konuşmaya devam ettiğimiz sırada bir diğer yandan ilişkisi de oldukça gündemde. Ortaya çıkan iddiaların haddi hesabı yok biliyorsunuz.

Biz konuşaduralım, onlar yurt dışı tatillerine hız kesmeden devam ediyor. 2024'ü Bali'de karşılayan çift, çok geçmeden yepyeni bir rota çizmiş kendisine.

Biz konuşaduralım, onlar yurt dışı tatillerine hız kesmeden devam ediyor. 2024'ü Bali'de karşılayan çift, çok geçmeden yepyeni bir rota çizmiş kendisine.

İlişkilerini resmi olarak ilk havalimanında gördüğümüzden midir nedir, bu çifti sürekli uçarken görmeye devam ediyoruz. Yani tatil fotoğraflarından ya da basında çıkan pozlarından değil de havalimanı görüntülerinden tanıyoruz desek yeridir.

Dünya kazan, Hande Erçel ve Hakan Sabancı kepçe misali şimdiye kadar aşklarına pek çok ülkeyi de şahit ettiler.

Dünya kazan, Hande Erçel ve Hakan Sabancı kepçe misali şimdiye kadar aşklarına pek çok ülkeyi de şahit ettiler.

Paris, Yunan Adaları, Bali, Floransa ve New York şimdiye kadar gittikleri ülkeler arasında. Biz onları konuşmaya devam ederken onlar da gezmeye devam ediyor.

Son rotaları ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte olmuştu.

Son rotaları ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte olmuştu.

Önce yine havalimanından görüntülerini gördüğümüz çiftin Budapeşte'ye gittiğini Hande Erçel'in sosyal medya paylaşımları sayesinde görmüştük. Birlikte pozlarını yüklememiş olsa da Hande Erçel konakladıkları otelde verdiği pozları paylaşmayı ihmal etmedi.

Hatta mimarisiyle oldukça dikkat çeken otelin küçük bir saray olduğunu da öğrenmiştik. Konaklamalarının bedeli ise bizi uzaklara daldırmıştı.

Hatta mimarisiyle oldukça dikkat çeken otelin küçük bir saray olduğunu da öğrenmiştik. Konaklamalarının bedeli ise bizi uzaklara daldırmıştı.

Matild Palace'da kalan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın gecelik 2 bin 260 euro yani 75 bin TL ödeme yaptığını öğrenmiştik.

Tüm detayları burada paylaşmıştık:

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Budapeşte gezilerinde yaptıkları harcamalar ve lüks otelleriyle dikkat çeken çiftin gezi rotasının bununla sınırlı kalmadığını da görmüştük.

Budapeşte gezilerinde yaptıkları harcamalar ve lüks otelleriyle dikkat çeken çiftin gezi rotasının bununla sınırlı kalmadığını da görmüştük.

Budapeşte'nin ardından durakları Londra olmuştu.

Londra'nın havasına, suyuna ve enerjisiyle hemen uyum sağlayan Hande Erçel'in yeni pozları da epey beğeni toplamıştı.

Londra'nın havasına, suyuna ve enerjisiyle hemen uyum sağlayan Hande Erçel'in yeni pozları da epey beğeni toplamıştı.

Aslında günlük diyebileceğimiz parçaları bir araya getirerek tatlı bir kombin yapan oyuncu, taktığı ressam şapkasıyla tarzını tamamlamış.

Ancak bu tarzı her ne kadar çok lüks durmuyor olsa da oldukça pahalıya mal olmuş!

Ancak bu tarzı her ne kadar çok lüks durmuyor olsa da oldukça pahalıya mal olmuş!

Biliyorsunuz Erçel'in giydikleri takipçileri tarafından oldukça merak ediliyor. Wildest Fashion isimli Instagram sayfası da ünlü oyuncunun kombinindeki parçaların fiyatlarını paylaşmış.

Peki "Hande Erçel gibi giyinmek kaç para?" diyecek olursanız, yalnızca bu kombini yapmak 169 bin 238 lira.

Peki "Hande Erçel gibi giyinmek kaç para?" diyecek olursanız, yalnızca bu kombini yapmak 169 bin 238 lira.

Instagram sayfasının paylaşımına göre Hande Erçel'in botları 39 bin 438 TL. Trençkotu 109 bin 431 TL, yeleği 18 bin 544 TL, eteği bin 275 TL ve şapkası da 550 TL.

Yani bu görüntüyü yakalamak toplam 169 bin 238 TL'ye mal oluyor...

Yani bu görüntüyü yakalamak toplam 169 bin 238 TL'ye mal oluyor...

Ne düşünüyorsunuz, değer mi?

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