Şık Olmanın Bedeli Artık Bizi Şaşırtmasa da Hande Erçel Gibi Giyinmek Kaç Paraya Mal Olabilir?
Şık Olmanın Bedeli Artık Bizi Şaşırtmasa da Hande Erçel Gibi Giyinmek Kaç Paraya Mal Olabilir?
Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bu yıl leyleği havada görerek başladı biliyorsunuz. Yeni yılı Bali'de karşılayan ikili bu sefer de soluğu önce Budapeşte'de, ardından Londra'da aldı. Hande Erçel'in çok beğenilen Londra tarzının bedeli ise yine ve yeniden dudak uçuklattı. Peki Hande Erçel gibi giyinmek kaç paraya mal oluyor?
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Bir süredir dilimizden düşmeyen romantik çiftimiz Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti 2024'e bomba gibi girdi.
Biz konuşaduralım, onlar yurt dışı tatillerine hız kesmeden devam ediyor. 2024'ü Bali'de karşılayan çift, çok geçmeden yepyeni bir rota çizmiş kendisine.
Dünya kazan, Hande Erçel ve Hakan Sabancı kepçe misali şimdiye kadar aşklarına pek çok ülkeyi de şahit ettiler.
Son rotaları ise Macaristan'ın başkenti Budapeşte olmuştu.
Hatta mimarisiyle oldukça dikkat çeken otelin küçük bir saray olduğunu da öğrenmiştik. Konaklamalarının bedeli ise bizi uzaklara daldırmıştı.
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Budapeşte gezilerinde yaptıkları harcamalar ve lüks otelleriyle dikkat çeken çiftin gezi rotasının bununla sınırlı kalmadığını da görmüştük.
Londra'nın havasına, suyuna ve enerjisiyle hemen uyum sağlayan Hande Erçel'in yeni pozları da epey beğeni toplamıştı.
Ancak bu tarzı her ne kadar çok lüks durmuyor olsa da oldukça pahalıya mal olmuş!
Peki "Hande Erçel gibi giyinmek kaç para?" diyecek olursanız, yalnızca bu kombini yapmak 169 bin 238 lira.
Yani bu görüntüyü yakalamak toplam 169 bin 238 TL'ye mal oluyor...
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