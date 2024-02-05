Şık Olmanın Bedeli Artık Bizi Şaşırtmasa da Hande Erçel Gibi Giyinmek Kaç Paraya Mal Olabilir?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı çifti bu yıl leyleği havada görerek başladı biliyorsunuz. Yeni yılı Bali'de karşılayan ikili bu sefer de soluğu önce Budapeşte'de, ardından Londra'da aldı. Hande Erçel'in çok beğenilen Londra tarzının bedeli ise yine ve yeniden dudak uçuklattı. Peki Hande Erçel gibi giyinmek kaç paraya mal oluyor?