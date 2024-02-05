Sabancıların Kızı Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Bir TV Kanalına 1 Milyon Liralık Dava Açtı!

Yıldırım, 'Müvekkilim, geçici velayet hakkına sahip bir anne olarak bebeği ile özgürce seyahat etme hakkına sahiptir. Davalılar Koray Helvacıoğlu, program yorumcusu Bilal Özcan ve Beyaz TV, son derece pervasız ve saldırgan bir tavırla müvekkili kamuoyu huzurunda asılsız ithamlara maruz bırakmış, incitici, aşağılayıcı ve onur kırıcı açıklamalarda bulunmuştur. Müvekkilin ticari itibarı ve kişilik hakları zedelenmiş, telafisi imkânsız zararlara uğramıştır. Bunun engellenmesi bakımından müvekkilin ev içi ve küçük çocuğun mahrem kamera kayıtı yayınlarının tedbir yoluyla durdurulmasını talep ediyoruz. Ayrıca davalıların 1 milyon lira manevi tazminatı faiziyle birlikte müvekkile ödemesini talep ediyoruz' dedi.