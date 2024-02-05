Sabancıların Kızı Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Bir TV Kanalına 1 Milyon Liralık Dava Açtı!
Sabancıların Kızı Boşanma Aşamasındaki Eşine ve Bir TV Kanalına 1 Milyon Liralık Dava Açtı!
Ünlü iş adamı Kaya Sabancı'nın kızı Gizem Sabancı, boşanma sürecinde olduğu eşi Koray Helvacıoğlu'nun kendisine bir televizyon kanalında hakaret ve iftira attığını iddia ederek, Helvacıoğlu ve ilgili televizyon kanalının yöneticilerine karşı 1 milyon lira değerinde bir tazminat davası başlattı.
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Gizem Sabancı ve Koray Helvacıoğlu, boşanma süreci devam ederken bir kez daha mahkemelik oldular.
Koray Helvacıoğlu'nun bir TV kanalında kendisini hedef gösterdiğini iddia eden Gizem Sabancı, eşi ve kanal yetkilileri hakkında 'özel hayatın gizliliğini ihlal', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme', 'kişisel verileri koruma kanununa muhalefet', 'iftira' ve 'hakaret' suçlamalarıyla savcılığa başvurdu ve 1 milyon lira manevi tazminat talebinde bulundu.
Beyaz TV'de 'Söylemezsem Olmaz' programına katılan Koray Helvacıoğlu, küçük çocuklarının dadısı Nurdan Y.'nin çocuğa eziyet ettiğini ve hakaretlerde bulunduğunu iddia etti ve ev içi kamera görüntülerini kanal yetkililerine verdi.
Gizem Sabancı'nın avukatı Şeyda Yıldırım, Helvacıoğlu'nun bu iddialarının asılsız olduğunu ve çocuğa yönelik suçlamaların gerçek olmadığını, ayrıca babanın kişisel çıkarlarını korumak için çocuğun mahrem videolarını yayınlattığını belirtti.
Şeyda Yıldırım, Gizem Sabancı ve Koray Helvacıoğlu'nun evlenmeden önce bir 'mal ayrılığı sözleşmesi' imzaladığını, bu sözleşmeye göre her iki tarafın aile mahremiyeti içindeki bilgileri gizli tutacağını ve üçüncü kişilerle paylaşmayacağını, aksi takdirde kusurlu olan eşin, diğer eşe karşı tüm malvarlığı ile sorumlu olacağını aktardı.
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Yıldırım, Koray Helvacıoğlu'nun bilinçli bir şekilde ve suç işleme amacıyla bu videoları kanal yetkililerine verdiğini ve tümünü yayınlattığını ifade etti.
Avukat Şeyda Yıldırım, Koray Helvacıoğlu'nun müvekkili ve ailesini rüşvet vererek çocuğa pasaport almakla suçladığını dile getirdi.
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