Artık Kendi de mi İnanmıyor? Hande Erçel, Sevdiceği Hakan Sabancı'yla Evlilik Sorularına İlk Kez Yanıt Verdi
Artık Kendi de mi İnanmıyor? Hande Erçel, Sevdiceği Hakan Sabancı'yla Evlilik Sorularına İlk Kez Yanıt Verdi
Sabancı ailesine gelin girmek için oyunculuğu bırakıp sanat işlerine yöneldiği haberleriyle gündemimize yerleşen Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla olan aşkı çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu pek çok kişinin merak ettiği evlilik sorusuna ilk kez yanıt verdi!
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Ünlü dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel ile sosyetenin "Yalı Çapkını" olarak adlandırılan Hakan Sabancı arasındaki ilişkiyi duymayan kalmadı mı?
Sayısız kişinin "bunların aşkı bir ay sonra biter" dediği Hande ve Hakan arasındaki ilişki doludizgin şekilde devam ediyor.
Bir dönem sosyal medyadan sadece birbirlerinin uzuvlarını paylaşmaya yemin etmiş gibi takılan ikilimiz son dönemlerde boy boy poz vermekten çekinmiyor.
Hakan Sabancı ve Hande Erçel, geçtiğimiz haftalarda Bali'ye tatile gitmiş ve keyifli anlarıyla düşman çatlatmıştı.
Oyunculuğu ve değiştirdiği tarzıyla eleştiri bombardımanına tutulan Hande Erçel, Instagram hesabından oyuncu ifadesini kaldırması ve rol aldığı yapımlardaki fotoğrafları kaldırması "oyunculuğu bıraktı" dedikodularını doğurmuştu.
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Sabancı ailesine gelin olarak girebilmek için yeniden üniversiteye başlayan Hande Erçel ve biricik aşkı Hakan Sabancı hakkında geçtiğimiz haftalarda müjdeli bir iddia ortaya atılmıştı.
Bu yaz yurt dışında sade bir nikah yaparak aşklarını taçlandırmak istedikleri haberleri magazin dünyasının manşetlerine taşındı.
Etiler'de oyuncu koçu ile bir mekanda görüntülenen Hande Erçel, oyunculuğu bırakacağı yönündeki haberleri "Yok öyle bir şey, imkansız" diyerek yalanladı.
Yeni bir projenin de haberini veren genç oyuncuya en çok merak edilen konu hakkında soru soruldu tabii: "Evlilik!"
Kendisine mikrofon uzatan muhabirler "Evlilik haberleri doğru mu?" diye bir soru sordu. Hande Erçel ise Hakan Sabancı'yla evleneceği yönündeki iddialara "Şimdilik öyle bir durum yok" diye yanıt verdi.
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