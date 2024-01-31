Artık Kendi de mi İnanmıyor? Hande Erçel, Sevdiceği Hakan Sabancı'yla Evlilik Sorularına İlk Kez Yanıt Verdi

Sabancı ailesine gelin girmek için oyunculuğu bırakıp sanat işlerine yöneldiği haberleriyle gündemimize yerleşen Hande Erçel'in sevgilisi Hakan Sabancı'yla olan aşkı çok konuşuluyor. Ünlü oyuncu pek çok kişinin merak ettiği evlilik sorusuna ilk kez yanıt verdi!