Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Budapeşte'de Kaldığı 'Sarayın' Bir Gecelik Fiyatını Duymaya Hazır mısınız?
Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Budapeşte'de Kaldığı 'Sarayın' Bir Gecelik Fiyatını Duymaya Hazır mısınız?
Son zamanların en sık konuşulan çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı, şu sıralar Budapeşte'de tatilde. O anları sosyal medyada paylaşan Hande Erçel, kaldıkları otelden çektiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi. Patronlar Dünyası ise Sabancı ve Erçel çiftinin konakladığı sarayın tek gecelik fiyatını buldu!
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Ünlü oyuncu Hande Erçel, şu sıralar ne kariyeriyle ne de yaşadığı ilişkiyle gündemimizden eksik olmuyor.
Öyle ki Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftini en çok gördüğümüz yerlerden birisi de havaalanı oldu.
Bir türlü yerinde duramayan, aşklarını her bir ülkede yaşamaya adeta yemin etmiş olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bugüne kadar Paris, New York, Yunan adaları, Bali ve Floransa'ya gitti.
Çiftin romantik anlarını ise her zaman olduğu gibi Hande Erçel'in paylaşımlarından görüyoruz.
Budapeşte sokaklarından anlarını paylaşan Hande Erçel, kaldıkları otelden de birkaç kare paylaşmayı ihmal etmedi.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın konakladığı Matild Palace'ın tarihi imparatorluk sarayı olduğu biliniyor.
UNESCO listesinde de yer aldığı bilinen bu otelin, çift gecelik fiyatı 2 bin 260 euro, yani yaklaşık 75 bin TL.
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