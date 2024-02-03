Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Budapeşte'de Kaldığı 'Sarayın' Bir Gecelik Fiyatını Duymaya Hazır mısınız?

Son zamanların en sık konuşulan çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı, şu sıralar Budapeşte'de tatilde. O anları sosyal medyada paylaşan Hande Erçel, kaldıkları otelden çektiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi. Patronlar Dünyası ise Sabancı ve Erçel çiftinin konakladığı sarayın tek gecelik fiyatını buldu!

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