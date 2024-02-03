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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Budapeşte'de Kaldığı 'Sarayın' Bir Gecelik Fiyatını Duymaya Hazır mısınız?

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın Budapeşte'de Kaldığı 'Sarayın' Bir Gecelik Fiyatını Duymaya Hazır mısınız?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
03.02.2024 - 19:02

Son zamanların en sık konuşulan çifti Hande Erçel ve Hakan Sabancı, şu sıralar Budapeşte'de tatilde. O anları sosyal medyada paylaşan Hande Erçel, kaldıkları otelden çektiği pozları da paylaşmayı ihmal etmedi. Patronlar Dünyası ise Sabancı ve Erçel çiftinin konakladığı sarayın tek gecelik fiyatını buldu!

Şaşırmaya hazır mısınız?

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Ünlü oyuncu Hande Erçel, şu sıralar ne kariyeriyle ne de yaşadığı ilişkiyle gündemimizden eksik olmuyor.

Ünlü oyuncu Hande Erçel, şu sıralar ne kariyeriyle ne de yaşadığı ilişkiyle gündemimizden eksik olmuyor.

Ünlü iş insanı Hakan Sabancı ile bir süredir beraber olan Hande Erçel, sık sık ilişkisiyle gündemimize geliyor. Çift hakkında farklı farklı iddialar ortaya atılmış olsa da, bugüne kadar dolu dizgin devam etti aşkları.

Öyle ki Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftini en çok gördüğümüz yerlerden birisi de havaalanı oldu.

Öyle ki Hakan Sabancı ve Hande Erçel çiftini en çok gördüğümüz yerlerden birisi de havaalanı oldu.

Bugüne kadar hem yurt içinde hem de yurt dışında pek çok kez baş başa tatile çıkan ikili, geçtiğimiz günlerde Bali'de tatil yapmışlardı. Paylaştıkları keyifli anlarıyla da resmen düşman çatlatmışlardı!

Bir türlü yerinde duramayan, aşklarını her bir ülkede yaşamaya adeta yemin etmiş olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bugüne kadar Paris, New York, Yunan adaları, Bali ve Floransa'ya gitti.

Bir türlü yerinde duramayan, aşklarını her bir ülkede yaşamaya adeta yemin etmiş olan Hande Erçel ve Hakan Sabancı, bugüne kadar Paris, New York, Yunan adaları, Bali ve Floransa'ya gitti.

Yakın zamanda evlenecekleri konuşulan çiftimiz, şimdilerde ise yeni duraklarına geldiler. Erçel ve Sabancı çifti, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye de bir tik atmayı başardı.

Çiftin romantik anlarını ise her zaman olduğu gibi Hande Erçel'in paylaşımlarından görüyoruz.

Çiftin romantik anlarını ise her zaman olduğu gibi Hande Erçel'in paylaşımlarından görüyoruz.

İlişkilerinin başlarında yalnızca 'kısıtlı' görebildiğimiz bu çift, şimdilerde en güzel pozlarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Öyle ki konakladıkları oteli de görüyoruz genellikle.

Budapeşte sokaklarından anlarını paylaşan Hande Erçel, kaldıkları otelden de birkaç kare paylaşmayı ihmal etmedi.

Budapeşte sokaklarından anlarını paylaşan Hande Erçel, kaldıkları otelden de birkaç kare paylaşmayı ihmal etmedi.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, Erçel ve Sabancı çifti oldukça lüks bir otelde konaklıyor. Aslında lüks bir saray desek daha doğru olur...

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Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın konakladığı Matild Palace'ın tarihi imparatorluk sarayı olduğu biliniyor.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın konakladığı Matild Palace'ın tarihi imparatorluk sarayı olduğu biliniyor.

Daha sonra otele dönüştürülen bu sarayda, elbette en ünlü isimler konaklıyor. 

Peki bu otelin, tek gecelik fiyatı ne kadar dersiniz?

UNESCO listesinde de yer aldığı bilinen bu otelin, çift gecelik fiyatı 2 bin 260 euro, yani yaklaşık 75 bin TL.

UNESCO listesinde de yer aldığı bilinen bu otelin, çift gecelik fiyatı 2 bin 260 euro, yani yaklaşık 75 bin TL.

Görünen o ki saray yavrusu tabiri bu kez doğru çıktı!

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