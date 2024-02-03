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Mahkemelik Olana Kadar Susmayacağını Söyleyen Kullanıcı Ahmet Mümtaz Taylan Yüzünden Seti Bıraktığını Açıkladı

Mahkemelik Olana Kadar Susmayacağını Söyleyen Kullanıcı Ahmet Mümtaz Taylan Yüzünden Seti Bıraktığını Açıkladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
03.02.2024 - 16:44

'@sinikodiniko' adlı bir TikTok kullanıcısı 'neden dizi setinde çalışmayı bıraktım?' başlıklı bir videoda isim vermeden Ahmet Mümtaz Taylan'a değindi. Açıklamalar da epey dikkat çekti!

Kaynak: https://www.tiktok.com/@sinikodiniko/...
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TikTok'ta "@sinikodiniko" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı son paylaşımıyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

TikTok'ta "@sinikodiniko" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı son paylaşımıyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Dizi setinden neden ayrıldığını ve başına gelenleri bir yandan makyaj yaparak anlatan kullanıcı yıllar önce kostüm asistanı olarak sette çalışırken yaşadıklarını anlattı.

Dizi setinden neden ayrıldığını ve başına gelenleri bir yandan makyaj yaparak anlatan kullanıcı yıllar önce kostüm asistanı olarak sette çalışırken yaşadıklarını anlattı.

"Benim çok beğendim biri var. Adamın oyunluğunu o kadar beğeniyorum ki. Onun çok ünlü dizisi vardı. Diyordum ki "Adam nasıl bu kadar iyi sinirlenebiliyor? Meğer kendini oynuyormuş"

"Benim çok beğendim biri var. Adamın oyunluğunu o kadar beğeniyorum ki. Onun çok ünlü dizisi vardı. Diyordum ki "Adam nasıl bu kadar iyi sinirlenebiliyor? Meğer kendini oynuyormuş"

"Sette biraz vakit geçirdikten sonra onun kaba biri olduğunu gördüm. Garip garip şeyler yapıyor." diyen kullanıcı bu garip hareketlerin oyununcunun yapmayacağı türden şeyler olduğunu belirtti.

"Sette biraz vakit geçirdikten sonra onun kaba biri olduğunu gördüm. Garip garip şeyler yapıyor." diyen kullanıcı bu garip hareketlerin oyununcunun yapmayacağı türden şeyler olduğunu belirtti.

Şefim dedi ki, şu "gıcığın" terliklerini al ve karavanına götür. Karavanı bir kere tıklattım kulağımı dayadım. Ses gelmeyince bir daha vurdum. Sonra birden kıyamet; "Sen sağır mısın? Duymuyor musun?!" dedi.

Şefim dedi ki, şu "gıcığın" terliklerini al ve karavanına götür. Karavanı bir kere tıklattım kulağımı dayadım. Ses gelmeyince bir daha vurdum. Sonra birden kıyamet; "Sen sağır mısın? Duymuyor musun?!" dedi.

O sırada ağzındaki yemekleri saçarak kendisine kızdığını anlatan kullanıcı elindeki terliklerle ve titrek sesiyle 'duymadım' dediğini söyledi.

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Kullanıcının videosunun tamamını da buradan izleyebilirsiniz:

Videoda anlatılan ve "şeker hastası olduğu için" çok sinirli olduğu söylenen kişinin hangi oyuncu da pek çok kişi tarafından merak konusu oldu.

Videoda anlatılan ve "şeker hastası olduğu için" çok sinirli olduğu söylenen kişinin hangi oyuncu da pek çok kişi tarafından merak konusu oldu.

Merak edilen açıklama da videonun sonunda geldi. Yıllar sonra İbrahim Selim'in programına denk geldiğini söyleyen kullanıcı şunları söyledi:

Merak edilen açıklama da videonun sonunda geldi. Yıllar sonra İbrahim Selim'in programına denk geldiğini söyleyen kullanıcı şunları söyledi:

'Programı izlerken de alttan aniden 'gıcığın' fotoğrafı belirdi. Tabii benim tüyler diken diken. Oturan konuk da dedi ki: 'Ben bu gıcık abiyle giderim de gıcık abi beni döver' dedi.

"Haykırdım orada. Çünkü şaka yapmıyordu ve gerçekti. Kimse anlamadı ama İbrahim Selim anladı orada" sözleri üzerine akıllara gelen o konuğun Mert Ramazan Demir olduğunu bulduk.

"Haykırdım orada. Çünkü şaka yapmıyordu ve gerçekti. Kimse anlamadı ama İbrahim Selim anladı orada" sözleri üzerine akıllara gelen o konuğun Mert Ramazan Demir olduğunu bulduk.

Yemeğe Çetin Tekindor'u çıkarmak istediğini söyleyen Demir, Ahmet Mümtaz Taylan'ı seçmeme nedeni olarak onun kendisini dövme ihtimali olduğunu söylemişti.

Yemeğe Çetin Tekindor'u çıkarmak istediğini söyleyen Demir, Ahmet Mümtaz Taylan'ı seçmeme nedeni olarak onun kendisini dövme ihtimali olduğunu söylemişti.
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Hiçbir şekilde sim vermeden Ahmet Mümtaz Taylan hakkında konuşan kullanıcının sözleri ise epey gündem oldu elbette.

Hiçbir şekilde sim vermeden Ahmet Mümtaz Taylan hakkında konuşan kullanıcının sözleri ise epey gündem oldu elbette.

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