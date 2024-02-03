Mahkemelik Olana Kadar Susmayacağını Söyleyen Kullanıcı Ahmet Mümtaz Taylan Yüzünden Seti Bıraktığını Açıkladı
Mahkemelik Olana Kadar Susmayacağını Söyleyen Kullanıcı Ahmet Mümtaz Taylan Yüzünden Seti Bıraktığını Açıkladı
Kaynak: https://www.tiktok.com/@sinikodiniko/...
'@sinikodiniko' adlı bir TikTok kullanıcısı 'neden dizi setinde çalışmayı bıraktım?' başlıklı bir videoda isim vermeden Ahmet Mümtaz Taylan'a değindi. Açıklamalar da epey dikkat çekti!
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TikTok'ta "@sinikodiniko" kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan bir sosyal medya kullanıcısı son paylaşımıyla herkesi şaşkınlığa uğrattı.
Dizi setinden neden ayrıldığını ve başına gelenleri bir yandan makyaj yaparak anlatan kullanıcı yıllar önce kostüm asistanı olarak sette çalışırken yaşadıklarını anlattı.
"Benim çok beğendim biri var. Adamın oyunluğunu o kadar beğeniyorum ki. Onun çok ünlü dizisi vardı. Diyordum ki "Adam nasıl bu kadar iyi sinirlenebiliyor? Meğer kendini oynuyormuş"
"Sette biraz vakit geçirdikten sonra onun kaba biri olduğunu gördüm. Garip garip şeyler yapıyor." diyen kullanıcı bu garip hareketlerin oyununcunun yapmayacağı türden şeyler olduğunu belirtti.
Şefim dedi ki, şu "gıcığın" terliklerini al ve karavanına götür. Karavanı bir kere tıklattım kulağımı dayadım. Ses gelmeyince bir daha vurdum. Sonra birden kıyamet; "Sen sağır mısın? Duymuyor musun?!" dedi.
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Kullanıcının videosunun tamamını da buradan izleyebilirsiniz:
Videoda anlatılan ve "şeker hastası olduğu için" çok sinirli olduğu söylenen kişinin hangi oyuncu da pek çok kişi tarafından merak konusu oldu.
Merak edilen açıklama da videonun sonunda geldi. Yıllar sonra İbrahim Selim'in programına denk geldiğini söyleyen kullanıcı şunları söyledi:
"Haykırdım orada. Çünkü şaka yapmıyordu ve gerçekti. Kimse anlamadı ama İbrahim Selim anladı orada" sözleri üzerine akıllara gelen o konuğun Mert Ramazan Demir olduğunu bulduk.
Yemeğe Çetin Tekindor'u çıkarmak istediğini söyleyen Demir, Ahmet Mümtaz Taylan'ı seçmeme nedeni olarak onun kendisini dövme ihtimali olduğunu söylemişti.
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Hiçbir şekilde sim vermeden Ahmet Mümtaz Taylan hakkında konuşan kullanıcının sözleri ise epey gündem oldu elbette.
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