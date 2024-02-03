Final Yapıyor: Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’lı Dünya Güzellerim Masasına Para Yetişmedi

Yıllar sonra yeniden Dünya Güzellerim Masada programıyla bir araya gelen Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman magazin gündemini kasıp kavurdu. Birkaç haftadır yeni bölümü yayınlanmayan kaos dolu programla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Pop Bizde'den Kaan Ölker'in haberine göre, yapım ekibi üç ikonik isme para yetiştiremediği için final çanları çalmaya başlamış.