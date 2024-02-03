Final Yapıyor: Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’lı Dünya Güzellerim Masasına Para Yetişmedi
Final Yapıyor: Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman’lı Dünya Güzellerim Masasına Para Yetişmedi
Yıllar sonra yeniden Dünya Güzellerim Masada programıyla bir araya gelen Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman magazin gündemini kasıp kavurdu. Birkaç haftadır yeni bölümü yayınlanmayan kaos dolu programla ilgili olay bir iddia ortaya atıldı. Pop Bizde'den Kaan Ölker'in haberine göre, yapım ekibi üç ikonik isme para yetiştiremediği için final çanları çalmaya başlamış.
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Türk magazinin en ikonik üçlüsü olarak tarihe geçen Banu Alkan, Bülent Ersoy ve Safiye Soyman altı yıl önce "Dünya Güzellerim" programıyla ortalığı kasıp kavurmuştu.
Hindistan, Nepal ve Vietnam gibi ülkelere giderek oranın kültürlerini hatta daha çok yemeklerini tanıtan üçlünün maceraları hepimizi de güldürmüştü.
"Bir daha böyle kaotik ve eğlenceli program gelir mi?" diye düşünüyorduk ki yeni bir haber geldi. Dev kadro bu sefer de "Dünya Güzelleri Masada" programıyla yeniden buluştu.
Daha ilk bölümden ortalığı yakıp yıkan Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ın özellikle cinsellik üzerine yaptığı sohbetler sosyal medyada büyük ses getirdi.
Sezonun en çok konuşulan oyuncularından Gökçe Bahadır, Ezgi Mola, Merve Dizdar gibi isimlerin performanslarını değerlendiren güzeller, erkek oyuncuları da epey detaylıca konuşmuştu.
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Kısa sürede inanılmaz bir izleyici kitlesine erişen Dünya Güzellerim Masada programının son bölümünde Bülent Ersoy'un Zeki Müren hakkındaki sözleri ortalığı epey ayağa kaldırmıştı hatırlarsanız.
Zeki Müren'in acımasız biri olduğunu söylen Ersoy, çalışanlarını falakaya yatırdığını iddia ettiği ünlü sanatçının kıskançlığından öldüğünü söylemişti.
O programın üzerinden yaklaşık 3 hafta geçti. Normalde haftada iki bölümle karşımıza çıkan yapımın neden yayınlanmadığı de epey merak konusu oldu.
Pop Bizde'den Kaan Ölker, yayınlanmayan yeni bölümler sonrası biraz araştırma yapmış. Duyduğu dedikodulara göre, program yapımcısı Bülent Ersoy, Banu Alkan ve Safiye Soyman'ın ücretlerini ödemekte güçlük çekmiş.
Yayın hayatı pek uzun ömürlü olmayacak gibi duran yapımda sunuculuk yapan üç ismin anlaşmaları gereği alacakları ücretler ödenemediği ortaya çıktı.
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Bu ayda yaşadıkları ödeme güçlüğünü bir sonraki aylarda da yaşacağının düşünülmesi üzerine çekimler de askıya alınmış.
Yapım ekibinin Bülent Ersoy, Safiye Soyman ve Banu Alkan'ı ikna etmeye çalışarak çekimleri devam ettirmek istedikleri de öne sürüldü.
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Magazin dünyasının nabzını tutan ve birçok haberi ilk olarak ondan duyduğumuz Yağmur Çevik de bir programında, Dünya Güzellerim Masada programının yakın zamanda final yapacağını söylemişti.
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