İnci Taneleri’yle Devleşen Hazar Ergüçlü’nün Şarkı Söylediği Anlar “Keşke Sadece Dilber Dansı Yapsa” Dedirtti
İnci Taneleri’yle Devleşen Hazar Ergüçlü’nün Şarkı Söylediği Anlar “Keşke Sadece Dilber Dansı Yapsa” Dedirtti
İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı Dilber karakteriyle ortalığı kasıp kavuran Hazar Ergüçlü son bölümde yeniden dikkatleri üzerine topladı. Mutfakta yemek yaparken 'Kalbimi Kırıyorlar Anne' şarkısını seslendiren güzel oyuncuya gelen yorumlar aldı başını yürüdü.
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Kanal D ekranlarında yayın hayatına başlayan İnci Taneleri dizisi ilk bölümü yayınlanmadan önce ortalığı kasıp kavurmaya başlamıştı.
Tabii ki hepiniz görmüşsünüzdür, bu etkiyi yaratan en güçlü unsur ise oynadığı her yapımda adından söz ettirmeyi başaran Hazar Ergüçlü oldu.
Pavyondaki dansıyla hepimizin ağzını bir karış açık bırakan Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı "Dilber" karakteri büyük ses getirdi.
Sosyal medyada "Dilber Dansı" akımını başlatan ünlü oyunucunun performansı pek çok kişi tarafından ayakta alkışlandı diyebiliriz.
Son bölümde, her hareketiyle izleyicinin dikkatini üzerine çeken Dilber sahnelerine bir yenisi daha eklendi.
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Mutfakta balık kızartırken maşayı da mikrofon olarak kullanan Dilber, Derya Bedavacı’nın ‘Kalbimi Kırıyorlar Anne’ şarkısını söyledi.
Arabesk türdeki şarkıya epey farklı bi yorum kazandıran Hazar Ergüçlü'nün tiz sesine gelen yorumlar "sen sadece dans mı etsen?" türünden oldu.
Gelin o anları da burada beraber izleyelim....
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