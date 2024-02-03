Kıvılcım ve Ömer Aşkının Geri Döndüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanı Olay Yarattı

Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken, bölüm sonrası yayınlanan fragman izleyicileri epey heyecanlandırdı. Haftalardır ayrı olan Kıvılcım ve Ömer çiftinin barıştığını izlediğimiz fragman bayram havası yaratırken haliyle yorumlar da gecikmedi.