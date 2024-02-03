Kıvılcım ve Ömer Aşkının Geri Döndüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanı Olay Yarattı
Kıvılcım ve Ömer Aşkının Geri Döndüğü Kızılcık Şerbeti Fragmanı Olay Yarattı
Kızılcık Şerbeti yine enfes bir bölümle ekranlara gelirken, bölüm sonrası yayınlanan fragman izleyicileri epey heyecanlandırdı. Haftalardır ayrı olan Kıvılcım ve Ömer çiftinin barıştığını izlediğimiz fragman bayram havası yaratırken haliyle yorumlar da gecikmedi.
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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti izleyicilere yine seyir zevki bol bir bölüm sunarken, ardından yayınladığı fragmanla sevinç çığlıklarına sebep oldu.
Umut'un hapse girmesi, Apo-Alev ayrılığı derken negatif çok olay olsa da Kıvılcım ve Ömer çiftini tekrardan bir arada gördüğümüz fragman resmen baharı getirdi.
İşte Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölüm fragmanı:
Fragmana gelen tepkileri buraya bırakıyoruz:
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