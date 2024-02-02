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Doğa'nın "Fatih'i Seviyorum" İtirafına Kızılcık Şerbeti İzleyicileri Çıldırdı

Doğa'nın "Fatih'i Seviyorum" İtirafına Kızılcık Şerbeti İzleyicileri Çıldırdı

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 22:59

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Doğa'nı Fatih itirafı damgasını vurdu. Fatih'in 'Tamam mı devam mı?' sorusu karşısında Fatih'e aşık olduğunu anlayan Doğa'nın itirafı izleyicileri sinir etti.

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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Doğa'nın Fatih hakkındaki itirafı damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Doğa'nın Fatih hakkındaki itirafı damga vurdu.

Fatih'in manipülasyonlarından tutun da bir de kendisini aldatması ve bebeklerinden birini kaybetmesinin ardından bir dargın bir barışık yaşayan ikilinin ayrılmaları izleyicilerin en büyük beklentisiydi.

Fatih'in manipülasyonlarından tutun da bir de kendisini aldatması ve bebeklerinden birini kaybetmesinin ardından bir dargın bir barışık yaşayan ikilinin ayrılmaları izleyicilerin en büyük beklentisiydi.

İzleyicilerin beklentileri bu yönde olsa da Doğa'nın son bölümde Alev'e "Fatih'i seviyorum" itirafında bulunması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

İzleyicilerin beklentileri bu yönde olsa da Doğa'nın son bölümde Alev'e "Fatih'i seviyorum" itirafında bulunması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Bu itirafının ardından Doğa izleyiciler tarafından topa tutulurken, haklı isyanlar gecikmedi:

Bu itirafının ardından Doğa izleyiciler tarafından topa tutulurken, haklı isyanlar gecikmedi:
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Siz Doğa'nın bu itirafını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz Doğa'nın bu itirafını nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım...

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