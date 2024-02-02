Doğa'nın "Fatih'i Seviyorum" İtirafına Kızılcık Şerbeti İzleyicileri Çıldırdı
Doğa'nın "Fatih'i Seviyorum" İtirafına Kızılcık Şerbeti İzleyicileri Çıldırdı
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Doğa'nı Fatih itirafı damgasını vurdu. Fatih'in 'Tamam mı devam mı?' sorusu karşısında Fatih'e aşık olduğunu anlayan Doğa'nın itirafı izleyicileri sinir etti.
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümüne Doğa'nın Fatih hakkındaki itirafı damga vurdu.
Fatih'in manipülasyonlarından tutun da bir de kendisini aldatması ve bebeklerinden birini kaybetmesinin ardından bir dargın bir barışık yaşayan ikilinin ayrılmaları izleyicilerin en büyük beklentisiydi.
İzleyicilerin beklentileri bu yönde olsa da Doğa'nın son bölümde Alev'e "Fatih'i seviyorum" itirafında bulunması sosyal medyayı ayağa kaldırdı.
Bu itirafının ardından Doğa izleyiciler tarafından topa tutulurken, haklı isyanlar gecikmedi:
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