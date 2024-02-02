"Aptallığına Doyma" Yusuf Kavaklı Sevgilisiyle Dini Nikah Kıyan Gence Verdi Veriştirdi
"Aptallığına Doyma" Yusuf Kavaklı Sevgilisiyle Dini Nikah Kıyan Gence Verdi Veriştirdi
Beyaz TV'de yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında her Cuma olduğu gibi yine Yusuf Kavaklı konuk oldu. Emekli müftü kendisine yöneltilen sorulara yanıt verirken, dini nikahla ilgili bir soru sinirlerini bozdu.
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Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral'le Hayatta Her Şey Var programında her Cuma olduğu gibi yine emekli müftü Yusuf Kavaklı vardı.
"Cuma Sohbeti" konseptiyle izleyicilerin dini sorularını yanıtlayan Yusuf Kavaklı kendisine yöneltilen 'dini nikah' sorusuna epey sinirlendi.
Bir izleyicinin Sevgilim bana dini nikah kıyıp, başkasıyla evlendi. Ah ettim, beddua ettim ama bir şey olmadı. Çok mutlular. Ben nerede hata yaptım?' sorusuna epey köpüren Kavaklı, yanıtıyla verdi veriştirdi.
"Sevgilin sana nikah kıyıyor. Daha henüz bir şey yok ortada. Sevgilisiniz sevgili. Dua et ki elinden en kıymetli varlığını almamış"
Nur Viral'in 'Ne o kıymetli varlık?' sorusuna 'Hepsini açık söyleyemeyiz. Anlayan anladı. Sen sevgiliye nikah kıyarsan ahmaklığına doyma. Aptallığına doyma' derken devamında şu açıklamayı ekledi:
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'Nerede hata yaptım diyor. Nişanlısın be kızım bu kadar ahmak olma. Dini nikah kıyıyorsun. Adam baktı etti tuttu seninle hayatın gitmeyeceğini anladı ayrıldı gitti. Şimdi bu ahlaksız adam seni boşamazsa, boşadım seni demezse İslam Hukuku'na göre sen ikinci bir evlilik yapamazsın.'
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