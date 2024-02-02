Canlı Yayında Eşinin Öldürüldüğünü Öğrenen Kadının Tepkisi İnfial Yarattı
Canlı Yayında Eşinin Öldürüldüğünü Öğrenen Kadının Tepkisi İnfial Yarattı
Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümüne Hasan Hüseyin Çelik olayı damgasını vurdu. Canlı yayında öldürüldüğü haberi gelen Hasan Hüseyin'in eşi Seher'in tepkisi ve arabalarını sorması gündem oldu.
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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümlerine Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolması olayı damgasını vurdu.
Kasım ayından beri kayıp olan Hasan Çelik'in bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışma yaratırken, canlı yayında gerçekler ortaya çıktı.
Hasan Hüseyin Çelik'in ölüm haberini veren Müge Anlı'nın bu söylemi sonrasında Hasan Çelik'in kızı Şerife sinir krizi geçirirken, eşi Seher'in tepkisi resmen infial yarattı.
Eşinin ölüm haberine tepkisi ve eşi yerine arabalarını kimin parçaladığını sorması üzerine sosyal medyada gündem olan Seher Hanım'a tepki yağdı.
İşte o tepkilerden bazıları:
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Oscar goes to Seher. Burnunu eşarba silme detayı🤣
😂 😂 😂 😂 Sümüğü aşağı damlıyor