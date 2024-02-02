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Canlı Yayında Eşinin Öldürüldüğünü Öğrenen Kadının Tepkisi İnfial Yarattı

Canlı Yayında Eşinin Öldürüldüğünü Öğrenen Kadının Tepkisi İnfial Yarattı

Müge Anlı
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
02.02.2024 - 18:28

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümüne Hasan Hüseyin Çelik olayı damgasını vurdu. Canlı yayında öldürüldüğü haberi gelen Hasan Hüseyin'in eşi Seher'in tepkisi ve arabalarını sorması gündem oldu.

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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümlerine Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolması olayı damgasını vurdu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in son bölümlerine Hasan Hüseyin Çelik'in kaybolması olayı damgasını vurdu.

Kasım ayından beri kayıp olan Hasan Çelik'in bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışma yaratırken, canlı yayında gerçekler ortaya çıktı.

Kasım ayından beri kayıp olan Hasan Çelik'in bir cinayete kurban gidip gitmediği tartışma yaratırken, canlı yayında gerçekler ortaya çıktı.

Hasan Hüseyin Çelik'in ölüm haberini veren Müge Anlı'nın bu söylemi sonrasında Hasan Çelik'in kızı Şerife sinir krizi geçirirken, eşi Seher'in tepkisi resmen infial yarattı.

Hasan Hüseyin Çelik'in ölüm haberini veren Müge Anlı'nın bu söylemi sonrasında Hasan Çelik'in kızı Şerife sinir krizi geçirirken, eşi Seher'in tepkisi resmen infial yarattı.

Hasan Çelik olayından burada bahsetmiştik:

Eşinin ölüm haberine tepkisi ve eşi yerine arabalarını kimin parçaladığını sorması üzerine sosyal medyada gündem olan Seher Hanım'a tepki yağdı.

İşte o tepkilerden bazıları:

İşte o tepkilerden bazıları:
twitter.com
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Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...
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pelinyildirim45155

Oscar goes to Seher. Burnunu eşarba silme detayı🤣

JİGOLO

😂 😂 😂 😂 Sümüğü aşağı damlıyor