Yakarak Yok Etmeye Çalışmışlar: Müge Anlı'da Öldürüldüğü Ortaya Çıkan Hasan Çelik Cinayetinin Detayları

15 Kasım'dan beri Ankara'da kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Çelik'in ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Dün yayına katılan Yalçın ve Fatih ile ilgili gelen ihbar telefonu sonrası Ankara emniyeti harekete geçmiş ve iki kuzeni canlı yayında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlere katılan Yasin isimli şahıs, cinayeti kuzeni Mert'in işlediğini itiraf etmişti. Bugün ise cinayetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı!

Peki Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik neden öldürüldü, nasıl öldürüldü? Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik'i kim ya da kimler öldürdü?

Gelin detayları Müge Anlı'dan dinleyelim.