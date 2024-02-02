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Yakarak Yok Etmeye Çalışmışlar: Müge Anlı'da Öldürüldüğü Ortaya Çıkan Hasan Çelik Cinayetinin Detayları

Yakarak Yok Etmeye Çalışmışlar: Müge Anlı'da Öldürüldüğü Ortaya Çıkan Hasan Çelik Cinayetinin Detayları

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
02.02.2024 - 14:38

15 Kasım'dan beri Ankara'da kayıp olarak aranan Hasan Hüseyin Çelik'in ailesi Müge Anlı'nın kapısını çalmıştı. Dün yayına katılan Yalçın ve Fatih ile ilgili gelen ihbar telefonu sonrası Ankara emniyeti harekete geçmiş ve iki kuzeni canlı yayında gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimlere katılan Yasin isimli şahıs, cinayeti kuzeni Mert'in işlediğini itiraf etmişti. Bugün ise cinayetin kan dondurucu detayları ortaya çıktı! 

Peki Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik neden öldürüldü, nasıl öldürüldü? Müge Anlı'daki Hasan Hüseyin Çelik'i kim ya da kimler öldürdü?

Gelin detayları Müge Anlı'dan dinleyelim.

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Birkaç gündür Müge Anlı'da 15 Kasım 2023 tarihinde Ankara'daki evinden çıkıp bir daha dönmeyen Hasan Hüseyin Çelik aranıyordu.

Birkaç gündür Müge Anlı'da 15 Kasım 2023 tarihinde Ankara'daki evinden çıkıp bir daha dönmeyen Hasan Hüseyin Çelik aranıyordu.

Aracıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Çelik'in eşi Seher ile kızı Şerife'nin şüpheli davranışları dikkat çekerken Şerife, babasını eşi ve eşinin ailesinin öldürebileceğini iddia etmişti.

Aracıyla birlikte ortadan kaybolan Hasan Çelik'in eşi Seher ile kızı Şerife'nin şüpheli davranışları dikkat çekerken Şerife, babasını eşi ve eşinin ailesinin öldürebileceğini iddia etmişti.

Fakat Hasan Çelik'in ailesi, yengeleri ve yeğenlerinin, amcalarının kaybında parmakları olacağını söylemiş ve hatta Seher'in eşini para için öldürtebileceğini iddia ederek stüdyoda şok etkisi yaratmışlardı.

Fakat Hasan Çelik'in ailesi, yengeleri ve yeğenlerinin, amcalarının kaybında parmakları olacağını söylemiş ve hatta Seher'in eşini para için öldürtebileceğini iddia ederek stüdyoda şok etkisi yaratmışlardı.

Aile kendi içinde birbirini suçlayıp tartışmalar yaşarken Yalçın isimli kişinin olayla ilişkisi olduğu öğrenilmiş ve yayına çıkmıştı.

Aile kendi içinde birbirini suçlayıp tartışmalar yaşarken Yalçın isimli kişinin olayla ilişkisi olduğu öğrenilmiş ve yayına çıkmıştı.

Çünkü öğrenilene göre Hasan Çelik'i son gören kişi Yalçın'dı.

Kuzeni aracılığıyla araba alım-satım işi için Hasan Çelik ile tanıştığını belirten Yalçın "Böyle bir olayla anıldığıma hala inanamıyorum. Olayın aydınlatılmasını ve suçlu olmadığımın kanıtlanmasını istiyorum" diyerek kendini savunmuştu.

Kuzeni aracılığıyla araba alım-satım işi için Hasan Çelik ile tanıştığını belirten Yalçın "Böyle bir olayla anıldığıma hala inanamıyorum. Olayın aydınlatılmasını ve suçlu olmadığımın kanıtlanmasını istiyorum" diyerek kendini savunmuştu.
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Fakat tam o esnada bir izleyici yayına katılmış ve araç satımından alınan paranın Yalçın'da olduğunu söyleyince emniyet güçleri yayını ihbar kabul etti ve canlı yayında Yalçın Ülger ile kuzeni Fatih'i gözaltına aldı.

Fakat tam o esnada bir izleyici yayına katılmış ve araç satımından alınan paranın Yalçın'da olduğunu söyleyince emniyet güçleri yayını ihbar kabul etti ve canlı yayında Yalçın Ülger ile kuzeni Fatih'i gözaltına aldı.

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Akşam saatlerinde itirafın da gelmesiyle Müge Anlı bugünkü canlı yayını Hasan Çelik'in cinayeti ile açtı.

Akşam saatlerinde itirafın da gelmesiyle Müge Anlı bugünkü canlı yayını Hasan Çelik'in cinayeti ile açtı.

Kızı Seher Çelik, babasının ölüm haberiyle sinir krizi geçirdi. "Babamı kim öldürmüş Müge abla?" diyerek ağlamaya başladı.

Müge Anlı "Hani size bir Mert'ten bahsetmiştim ya, benim aklıma en çok o yatmıştı." diyerek girdi konuya.

Müge Anlı "Hani size bir Mert'ten bahsetmiştim ya, benim aklıma en çok o yatmıştı." diyerek girdi konuya.

"Yasin'in söylediğine göre Mert öldürmüş..." Yasin ise Hasan Çelik'in kaybolduğu gün Yalçın ile birlikte arabada bulunan kişi.

"Yasin'in söylediğine göre Mert öldürmüş..." Yasin ise Hasan Çelik'in kaybolduğu gün Yalçın ile birlikte arabada bulunan kişi.

'Aslına bakacak olursanız; tabii bir araç var ortada. Şimdi o araç değerinden çok düşük bir fiyata elden çıkarılmaya çalışılıyor. O ona söylüyor, o ona söylüyor. Mesela dün gelen iki kuzenden Fatih'in Yasin'le yapan konuşmada o da söylüyor. Şimdi burada saf saf duruyorlar, insanlar 'Bunlar küçük duruyor' diyor, ben de üzülüyorum ama... Şimdi diyor ki 'Aracı elden çıkarmamız lazım.' diğeri de diyor ki 'Sahibi kim?' Yalçın da diyor ki 'Ölmüş.' Buraya gelenlerin cinayetle ilgisi yok. 'Öldürülmüş' demiyor. Buraya gelenlerin araba satışıyla ilgisi var. Zaten sizler yayına katılınca bu kadar kendi içinde kaynamaların nedeni de o... Farkındalar ama ortaya çıkmayacağını düşündükleri için bir şekilde para kazanmanın derdindeler.' 

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"Yasin'in evinde arama çalışması başlatılmış. Hasan Çelik'in telefonu, kimliği ve kredi kartlarıyla silah bulunuyor."

"Yasin'in evinde arama çalışması başlatılmış. Hasan Çelik'in telefonu, kimliği ve kredi kartlarıyla silah bulunuyor."

Hasan Çelik'in yeğeni Hülya Hanım yengesini "Ben dedim 'Gidin onlardan şikayetçi olun' dedim. Gitmedi. Bize 'Polis baktı, bunların GBT'si temiz dedi' dedi." diye suçlarken Şerife Çelik "Hayır benim suç duyurum hala savcılıkta duruyor" diyerek kendini savundu.

Hasan Çelik'in yeğeni Hülya Hanım yengesini "Ben dedim 'Gidin onlardan şikayetçi olun' dedim. Gitmedi. Bize 'Polis baktı, bunların GBT'si temiz dedi' dedi." diye suçlarken Şerife Çelik "Hayır benim suç duyurum hala savcılıkta duruyor" diyerek kendini savundu.

"Şüpheli Yasin, Mercedes marka bir araç kiralamış sonra Hasan Hüseyin'e ait cep telefonunu da yanında gezdirmiş, o telefonla 3 kez İstanbul'a gidip gelmiş. Neden bu telefonu yanında gezdirdi derseniz, 440 bin TL para varmış Hasan'ın hesabında. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden bir de 250 bin TL kredi çekmiş. Toplamda 600 bin lira para harcamış."

"Şüpheli Yasin, Mercedes marka bir araç kiralamış sonra Hasan Hüseyin'e ait cep telefonunu da yanında gezdirmiş, o telefonla 3 kez İstanbul'a gidip gelmiş. Neden bu telefonu yanında gezdirdi derseniz, 440 bin TL para varmış Hasan'ın hesabında. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden bir de 250 bin TL kredi çekmiş. Toplamda 600 bin lira para harcamış."

"Yasin ele geçirilen silahın kendine ait olmadığını, kuzeni Kaan Kartal'ın eve koyabileceğini söylemiş. Mert ise soyadını 'Tıraş'tan 'Kartal'a çevirmiş. Bu Yalçın'a verilen parayı neden almıyorlar diye düşünmüştüm de meğerse adam 600 bin para almış. Bu parayla İstanbul'da kız arkadaşına harcamış."

"Yasin ele geçirilen silahın kendine ait olmadığını, kuzeni Kaan Kartal'ın eve koyabileceğini söylemiş. Mert ise soyadını 'Tıraş'tan 'Kartal'a çevirmiş. Bu Yalçın'a verilen parayı neden almıyorlar diye düşünmüştüm de meğerse adam 600 bin para almış. Bu parayla İstanbul'da kız arkadaşına harcamış."

'Kızlar Allah aşkına kiminle görüştüğünüze dikkat edin. Kıza en pahalısından dizüstü bilgisayar almış, Sapanca'ya gidip bungalov evde tatil yapmış. Mobil bankacılık uygulaması üzerinden babasına para da göndermiş.'

"Cinayet itirafında adını verdiği isim de kuzeniymiş. Yasin Tıraş, Hasan Hüseyin'in banka hesap bilgilerini kendisine Mert'in verdiğini söylemiş. 'Al bu kartları, telefonu, istediğin kadar harcayabilirsin' demiş. Bu bankacılık uygulamasına girebilmek için demek ki ya adamı öldürmeden şifreyi öğrenmişler ya da kimlik bilgileriyle yeni şifre aldılar."

"Cinayet itirafında adını verdiği isim de kuzeniymiş. Yasin Tıraş, Hasan Hüseyin'in banka hesap bilgilerini kendisine Mert'in verdiğini söylemiş. 'Al bu kartları, telefonu, istediğin kadar harcayabilirsin' demiş. Bu bankacılık uygulamasına girebilmek için demek ki ya adamı öldürmeden şifreyi öğrenmişler ya da kimlik bilgileriyle yeni şifre aldılar."

'Yani aslında bütün bu harcamaları yapan Yasin, Yasin de diyor ki 'Evet ben kartı aldım, harcadım, kredi de çektim, arabasını da sattım ama bunları bana yaptıran kuzenim Mert' diyor. 'Cinayeti ben değil Mert işledi' diyor.'

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"Mert'in de daha evvel cinayet geçmişi var ama açık cezaevindeymiş ve bütün bu işler olurken açık cezaevinden izinli çıkıyor sonra bu olaya karışıp izni bitince tekrar cezaevine geri dönüyor. 'Mert cinayeti işledi ve yakarak yok etmek istedi' diyor Yasin."

"Mert'in de daha evvel cinayet geçmişi var ama açık cezaevindeymiş ve bütün bu işler olurken açık cezaevinden izinli çıkıyor sonra bu olaya karışıp izni bitince tekrar cezaevine geri dönüyor. 'Mert cinayeti işledi ve yakarak yok etmek istedi' diyor Yasin."

''Bu cinayetle bir ilgim yok' diyor fakat yer göstermesi yaptı. Hasan Çelik'in kemiği evine 16 dakika yani 12 kilometre yakında bulunuyor. 'Benim ilgim yok, buralara atmış olabilirler' diyip gösterdiği yerde kemikler çıktı.'

"Mert kasten öldürme suçundan 18 yıl cezaevine girmiş, Çorum'da yatıyormuş. Hasan Çelik'in kayıp dönemi Mert'in izinli dönemine denk geliyor yani. Peki Mert işledi de cinayeti neden tüm parayı Yasin'e harcattı onu anlamadım."

"Mert kasten öldürme suçundan 18 yıl cezaevine girmiş, Çorum'da yatıyormuş. Hasan Çelik'in kayıp dönemi Mert'in izinli dönemine denk geliyor yani. Peki Mert işledi de cinayeti neden tüm parayı Yasin'e harcattı onu anlamadım."

'Şimdi araba Seher Hanım'ın üzerine, satış zor olacağı için arabayı hurdaya çıkartıp hurdasını satacaklar. Yasin de diyor ki 'Arabanın sahibi öldü.' Eceliyle ölmüş gibi. Ama Yalçın ve Fatih şüpheleniyor, aslında arabayı alacak kişiler de şüpheleniyor. Zaten geçen hafta aralarında bir kaynamışlar. Eğer Yasin'in söylediği doğruysa Mert var ama nasıl tanıştılar bunlar orası karanlık. Yasin, Fatih'e; Fatih, Yalçın'a; Yalçın, Oğuzhan'a; Oğuzhan ise Sakallı'ya haber veriyor. Aslında Oğuzhan ve Sakallı İzzet'in hiç alakası yok zaten uyanık davranıp Pazartesi günü arabayı bırakıyorlar.'

Böylelikle Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu...

Böylelikle Müge Anlı'da bir dosya daha kapanmış oldu...

Valla yine ağzımız açık izledik, ne diyeceğimizi de bilemedik... Sözü size bırakıyoruz...

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